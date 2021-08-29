阿富汗局勢｜喀布爾機場恐襲造成美軍傷亡　重創拜登聲望

阿富汗首都喀布爾機場發生恐襲，造成逾百人死亡，包括13名美軍。儘管當地大使館發出多次警告，但悲劇仍然發生。事件對拜登（Joe Biden）造成衝擊，特別是美軍的傷亡，或令其在國內的批評聲音大增。



美軍的快速撤軍，間接促成了阿富汗政府的倒台，塔利班重奪政權。在塔利班回朝之際，美國情報警告潛伏在阿富汗的恐怖份子，極端伊斯蘭組織ISIS-K可能趁亂發生恐襲。

直至8月25日，美國駐當地大使館發出警告，要求聚集在喀布爾機場外的人民立即離開，同時把恐襲情報告知多國相關部門。可是有更多的人無視警告，渴望進入機場離開阿富汗，結果遭遇炸彈襲擊。爆炸同時造成13名駐守機場的美軍死亡，塔利班成員亦不例外。

圖為8月26日，阿富汗喀布爾機場發生襲擊爆炸後，傷者被送往附近醫院治療。（Reuters）

因得知危險決定加快撤出

美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮消息表示，拜登似乎是被他想要撤出的願望所驅使，而不是專注於應如何撤出。拜登在襲擊發生前一周的大部分時間，都在向別人解釋為何要堅決要求美軍撤出。

如在24日，拜登出席與歐洲國家領導人召開的視像會議。法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）與德國總理默克爾（Angela Merkel）都有質疑拜登的決定，要求推遲撤軍時間。

但拜登稱堅持在8月31日前完成撤軍，並稱是因為安全風險的增加，逗留在該地只會讓犧牲的人數上升。意味拜登知悉恐怖份子或會對當地構成威脅，決定加快撤出。

圖為8月16日，拜登正與幕僚召開會議，商討阿富汗局勢。（Reuters）

民主黨人亦難撐

阿富汗的局勢已被視為拜登決策上的失誤，在國內飽受批評，其支持率已明顯出現下滑的跡象。CNN引述消息人員指出，在白宮及國會近日的討論中，都把撤軍造成混亂的大部分責任歸咎於拜登和白宮，而不是軍方或情報機構。

共和黨人猛烈批評拜登政府的撤軍決定，他們歸咎拜登押後至8月撤軍的決定，甚至要求拜登要為阿富汗的局勢辭職。但即使民主黨人，亦難以高調為拜登辯護，儘管他們大多數人認同拜登終結美軍這場20年戰爭的決定，但不少人質疑着撤出的執行及為發生緊急情況時的準備。