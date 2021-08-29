中美軍方首次會談聚焦阿富汗

中美軍方上周進行視像會談，這是拜登（Joe Biden）上任以來，中美軍方的首次對話。28日，有媒體稱阿富汗危機是這次會談的最重要議題。



8月26日，一名受害者在阿富汗喀布爾機場外的致命襲擊中受傷後，在醫院接受治療。（AP）

8月28日，有媒體引述知情人士消息稱，阿富汗危機是這次中美軍方高層會談的最重要議題。中美軍方通過美國駐華大使館的武官保持着一條中級溝通渠道。雙方同意，保持兩軍之間的開放溝通渠道是重要的。阿富汗危機是需要討論的，最緊迫的風險管理問題之一。

知情人士還透露，中方曾在3月阿拉斯加高層對話中，向美方提出交換關於阿富汗的情報，因為北京當時已經意識到，一旦美國撤軍，情況會變得複雜和危險，但美方對此置之不理。如果美國和中國當時開始對阿富汗風險評估進行合作，當前的阿富汗局勢，不會對兩國造成如此大的損害。

8月4日，阿富汗喀布爾，一個汽車炸彈爆炸後，周邊房屋被破壞。（Reuters）

知情人士表示，中方擔心的是，極端勢力特別是「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，將在阿富汗亂局中擴大勢力和影響，這需要中美等國共同防止。

知情人士還稱，與阿富汗危機相比，南海問題變得不再那麼緊迫，雙方已就擬定的行為準則和風險管控交換了意見。

此前，路透社8月27日報道稱，美國一名官員透露，上周美國國防部負責中國事務的國防部副助理部長查斯（Michael Chase），與解放軍國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，進行了視像會談，會談專注於「危機與風險管理」。