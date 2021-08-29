伊拉克主辦中東地區峰會　旨在重塑地區角色提升國際地位

伊拉克8月28日主辦的中東地區峰會，旨在促進該地區和平與和解，巴格達有意藉此峰會的機會，把自己定位為地區調解人的角色，試圖令伊拉克重塑在中東地區的角色。



據接近伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）的消息人士稱，會議旨在讓伊拉克發揮「統一作用」，以應對區內的種種危機。卡迪米在峰會開幕致辭中，亦開宗名義地表示，「我們向我們的人民承諾，伊拉克將重拾其在地區的領導角色。」

圖為2021年8月28日，巴格達合作與夥伴關係會議召開之前，伊拉克總理卡迪米（右）在巴格達迎接阿聯酋副總統兼總理謝赫（左）。（AP）

卡迪米2020年5月上台，他曾擔任伊拉克國家情報局局長近4年，與伊朗、美國和沙特阿拉伯建立了密切聯繫。在此背景下，他出任總理之位引發了外界揣測，他可能會成為各國之間罕見的調解人。

英國智庫組織皇家國際事務研究所（Chatham House）伊拉克問題專家曼蘇爾（Renad Mansour）表示，由於伊拉克與伊朗、海灣國家、土耳其等國際社會關係良好，這次的峰會為伊拉克提供了一個機會，讓伊拉克從一個「信使」（messengers）的角色，轉變成為一個「召集人」角色，讓伊拉克主導區內的談判事務，以凸顯伊拉克在中東地區的地位和作用，提升其國際影響力。

中東幾乎所有國家都受到伊朗或沙特的影響，伊拉克看來深明改善兩國關係的重要性，早已出手拉攏兩國。沙特與伊朗據報已悄悄接觸，牽線搭橋的正是伊拉克。伊朗和沙特兩國官員4月舉行會談，討論雙邊關係和地區問題。這是兩國自2016年斷交以來首次雙邊會談，地點就在巴格達。

另一點值得外界關注的是，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是參加今次峰會的唯一地區以外領袖，他或有意展示法國在中東地區的存在和戰略作用。