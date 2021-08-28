伊拉克主持中東地區峰會　馬克龍：ISIS依然構成威脅

多個中東國家領導人和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月28日於巴格達出席伊拉克主持的峰會，討論安全等議題。馬克龍會前提到，極端組織ISIS依然是威脅，不應該掉以輕心。



馬克龍和伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）會前會面。馬克龍表示，「我知道對抗這些恐怖組織是你們政府的優先事項」，並重申支持伊拉克。卡迪米則形容，伊拉克和法國「是這場對抗ISIS的重要夥伴」。

圖為2021年8月28日，中東國家領導人和法國總統馬克龍於巴格達出席伊拉克主持的峰會。（AP）

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）和卡塔爾埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）出席峰會。阿聯酋和科威特則派出政府首腦出席。區內宿敵伊朗和沙特阿拉伯以及土耳其則派出外交部長。

路透社引述一名伊拉克官員指，他們不預期有任何外交突破，形容能夠讓這個國家坐下來一起開會已經是一項成就。普遍認為，今次的峰會主要是希望緩和中東緊限局勢，並且強調伊拉克作為調解人的角色。