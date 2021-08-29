阿富汗局勢｜美國安顧問：塔利班承諾8月31日後保留安全撤離通道

美國及西方國家完全撤出阿富汗的限期屆滿在即，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月29日表示，預計塔利班（Taliban）會在8月31日之後繼續為美國等國家公民提供安全通道，令他們可以安全離開當地。



沙利文接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，稱塔利班公開及私下表示，他們會容許保留安全通道。華府則會在8月31日撤出限期屆滿後，繼續確保美國公民及合法永久居民，以及曾協助美國的阿富汗人可以安全出國。

他亦指出，華府目前沒計劃從9月1日開始，在阿富汗保留使館。

圖為2021年8月28日，阿富汗喀布爾機場附近的檢查站有塔利班戰士駐守。（AP）

沙利文：美國或有更多報復行動

對於美軍早前空襲極端組織ISIS-K成員，沙利文指出，美國政府正考慮採取更多空襲及其他行動，作為報復對方在喀布爾機場發動自殺式襲擊，殺害包括13名美軍在內過百人的回應。他同時提到，華府官員認為「阿富汗的有關恐怖組織」沒具備在海外襲擊的先進能力。

另外，在該次襲擊中喪生的13名美軍遺體會在29日較後時間運抵特拉華州（Delaware）的多佛空軍基地（Dover Air Force Base），總統拜登（Joe Biden）屆時會親自到場悼念。