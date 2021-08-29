中美外長通話　討論兩國關係及阿富汗局勢等議題

撰文：魏向宇
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中國外長王毅8月29日應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，雙方談及阿富汗局勢及中美關係等議題。

布林肯表示，美國從阿富汗撤軍撤僑即將結束的關鍵時刻，華府認為聯合國安理會應對外發出明確、統一的聲音，表明國際社會期待塔利班（Taliban）確保外國公民安全撤離，確保阿富汗民眾獲得人道主義援助、當地領土不能成為恐怖襲擊策源地及恐怖主義避風港。

王毅認為，阿富汗國內形勢已發生根本的變化，各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導。美國尤其需與國際社會一同向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，遏制貨幣貶值和物價上漲，儘快走上和平重建道路。

圖為2021年8月28日，阿富汗喀布爾機場附近的檢查站有塔利班戰士駐守。（AP）

王毅亦指出，事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除當地境內恐怖勢力的目標。美國和北約倉促撤軍，很可能給盤據阿富汗的恐怖組織提供捲土重來之機。他敦促華府應在尊重阿富汗主權獨立前提下，以實際行動制恐止暴。

對於中美關係，王毅指中美近期就阿富汗、氣候變化等問題展開溝通，重申對話比對抗好，合作比衝突好。他強調北京將根據美國政府的對華態度，考慮如何與華府接觸，稱如果華府亦希望兩國關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益，並認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。

中美關係：圖為美國務卿布林肯2015年訪華期間與中國務委員兼外長王毅舉行雙邊會晤，當時布林肯還是副國務卿。（Getty）

王毅說，中方堅決反對美國情報機構近日的溯源問題調查報告，並再次敦促華府停止將溯源問題政治化及向世衛組織施壓，以及干擾破壞國際社會團結抗疫和全球溯源科學合作。

布林肯稱華府無意就病毒溯源問題指責任何國家。他表示，美中作為大國，都有責任提供一切必要訊息，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，並強調華府願意繼續與北京方面保持接觸。

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