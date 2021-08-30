阿富汗局勢｜美國資助大學在撤退期限前無法撤離　恐遭塔利班報復

美軍的撤退期限即將屆滿，美國雖然表示會把所有可以撤離的人員帶離阿富汗，但各種原因下最終無法實現。一班就讀阿富汗美國大學（American University of Afghanistan）的學生與舊生，在撤離過程中折返，被迫滯留阿富汗。



一班就讀阿富汗美國大學、約600名學生與舊生在8月29日，即美軍撤退期限前兩天搭乘專車，前往喀布爾機場準備離開。但在7小時的等待後，他們被載回居住處。其後他們每人收到電郵通知，說明無法帶他們離開。

「我要很遺憾地告知你，機場的高級指揮部已宣布將不會再有救援航班。」

圖為2016年，位於喀布爾的阿富汗美國大學，大學建築位於高牆後。（Reuters）

美國從阿富汗撤軍必須在31日限期前完成，因此美軍已從疏散平民轉向將自己的人員撤走。大學表示，美軍在遵循協議下，已向守衛機場檢查站的塔利班人員提交數百名準備離開的學生和校友姓名及護照訊息。此舉震驚了所有學生，不少人害怕會遭到抓捕或報復。

塔利班在15日進入喀布爾後，闖入了大學，把大學的旗幟放了下來，換上塔利班的旗幟。有塔利班的人員在社交媒體發布不祥訊息，他們上載了在校外自拍的照片，並寫着大學是「美國訓練異教徒腐蝕穆斯林思想的地方」。

阿富汗美國大學在2006年開啟，資金大部分來自美國。在2016年，塔利班分子向校園發動襲擊，造成15人死亡，包括7名學生。

圖為8月27日，阿富汗喀布爾機場。西班牙的多架軍用運輸機正協助人員撤離。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美國會確保在31日後，所有美國公民、合法永久居民及「那些幫助過美國的阿富汗人」都能獲得安全通行。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示將與其他國家合作，繼續疏散行動，還表示除了機場以外，美國正在確保包括陸路的其他手段。

國務院同日亦公開一份100國的聯合聲明，簽署國包括美、英、法、日、澳等國家，指已獲塔利班保證，所有外國公民與獲得其他國家旅行許可的阿富汗公民可安全有序地離境。