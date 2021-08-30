阿富汗局勢｜馬克龍稱正與塔利班商討撤僑方案　提承認政權條件

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示正與塔利班交涉，商討撤離僑民方案，但強調交涉並非等同承認塔利班政權，並稱若要承認需設下條件。



馬克龍接受法國電視一台（TF1）訪問時，表示他們向塔利班提出，與英國及德國合作在喀布爾一個地方設下安全區，讓民眾可以前往機場，以便撤離僑民。

有關提案會同時交至聯合國安理會上討論，類似的方法在其他地方也曾執行過。

圖為8月29日，從阿富汗撤離的民眾乘坐美軍軍機，抵達科索沃。（Reuters）

馬克龍稱有關行動可以動員國際社會，也可以對塔利班施加壓力，讓他們表明願意尊重人道主義關切。但馬克龍補充道，與塔利班的交涉不代表法國正式承認塔利班的統治。

「我們要在阿富汗開展撤離行動，塔利班是目前控制着局面……我們必須從實際的角度出發。」

馬克龍表示，法國若要承認塔利班政權必須符合3個條件，塔利班必須尊重並允許所有合乎庇護資格的人離境、與所有的恐怖主義切割、並尊重阿富汗女性的尊嚴。

法國的撤離行動預計可在這個周末結束。法國目前已從阿富汗撤離了3000人，馬克龍稱還需撤離數百至數千人。