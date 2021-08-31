阿富汗局勢｜美國走後留下塔利班　喀布爾將面對什麼難題

美軍在8月31日前，完成在喀布爾的撤退，結束20年阿富汗戰事。過去兩星期，有超過10萬名外國及阿富汗人經機場撤離及逃出。不過這並非代表撤退行動已經完成，除了仍有部分外國公民滯留外，阿富汗今後將發生什麼事令人關注。



仍留在阿富汗的人

美國在過去兩星期協助了逾5500名的美國公民離開，但仍有少數的人留在阿富汗，其中不少都是家庭。同時一些過去協助美軍工作，或與美國有聯繫的阿富汗人仍被迫滯留阿富汗。

如就讀阿富汗美國大學的600多名學生和舊生，他們被告知美軍無法帶他們離開。

拜登政府表示正準備安排方法讓他們在今後也能安全撤離，而塔利班亦聲明保證會讓外國公民及獲准出國的阿富汗人民離開。不過由於機場已不受美軍控制，目前未知未來可用什麼方法讓他們安全撤離。

在美軍離開後，機場的營運會繼續由土耳其負責，但保安方面未知，同時土耳其表示需要維修機場才能讓民航客機升降。

圖為8月18日，喀布爾機場，獲准離開的阿富汗人登上軍用運輸機。但有更多的人被迫留下。（AP）

國際未承認塔利班政權

美國未有打算把外交人員留在阿富汗，大使館亦會關閉。美國表示會根據塔利班日後的行動再作決定。

塔利班表示會在近日成立政府，正式運作。英國則呼籲國際社會不要急於承認塔利班政權，中俄目前亦未有承認。

但塔利班即使展開管治，亦面臨多重困難。其中包括財政及糧食問題，聯合國表示，阿富汗有超過1800萬人需要援助，而且在近日發生的大乾旱下，全國一半5歲或以下兒童嚴重營養不良。

這說明若塔利班要重建阿富汗，必須獲得國際承認及援助。而其中一個歐美社會的底線是人權問題，塔利班過往對女性人權的保護劣跡斑斑，雖然他們承諾會給予女性應有權利，但仍有待觀察。

圖為8月28日，兩名持槍的塔利班武裝戰士在街上巡邏。（AP）

恐怖份子的威脅

恐怖份子是一個嚴重威脅。隨着美軍撤出，在26日極端伊斯蘭組織ISIS-K向喀布爾機場發動襲擊，造成超過百人死亡，當中包括塔利班成員，及13名美軍。

美國因而進行報復，使用無人機襲擊。其中一次雖然阻截了準備發動恐襲，裝滿炸藥的汽車進入機場，但途中的爆炸卻造成平民傷亡。

塔利班聲稱不會讓極端主義利用阿富汗的國土對其他國家造成威脅，但塔利班這個過去被視為包庇恐怖份子的組織，在今天如何與恐怖份子切割，成為了焦點。