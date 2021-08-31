阿富汗安全風險增加　俄羅斯在邊界舉行軍事演習

阿富汗區域安全風險升高，俄羅斯正增派班機進行撤離，並在阿富汗邊界附近山中進行演習。



8月30日，俄羅斯駐喀布爾大使館在Twitter上接連發文，表示俄羅斯正在增派班機從阿富汗撤員。

推文稱，增派的撤離班機將開放給俄國公民及居民，以及莫斯科領導的前蘇聯國家軍事聯盟「集體安全條約組織」（CSTO）成員國國民。

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1. Граждане Российской Федерации, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ.

2. Лица, имеющие действительный вид на жительство в Российской Федерации.

3. Граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) pic.twitter.com/iEHqiHspoZ — Russian Embassy in Kabul (@RusEmbassyKabul) August 29, 2021

此外，俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）8月30報道，俄國國防部表示，由於地區緊張局勢加劇，俄羅斯軍隊在阿富汗與塔吉克和烏茲別克的邊境附近進行了軍事演習。約有500名俄羅斯士兵和60件武器裝備被派往軍演場。

路透社稱，在8月15塔利班入主喀布爾後，俄羅斯駐喀布爾大使館仍在正常運作。

報道稱，俄羅斯阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）8月30日表示，俄羅斯大使館正在努力與塔利班建立關係，俄方已經準備好幫助阿富汗重建經濟，並敦促西方國家不要凍結阿富汗政府的金融資產。