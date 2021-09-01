秦剛：中國從無挑戰和取代美國野心　兩國不應相互敵對

中國駐美國大使秦剛就中美關係發表演講，否認「中國在賭美國輸」，稱中國從來不把自己的命運押在別國身上，中國從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。



2021年8月31日，中國駐美國大使秦剛應邀出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視像歡迎活動並發表主旨演講。（中國駐美國大使館官網）

8月31日，中國駐美國大使秦剛應邀出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視像歡迎活動並發表主旨演講。

秦剛指出，有人認為，中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國。這是對中國戰略意圖的嚴重誤判。

秦剛說，中國從來不把自己的命運押在別國身上，中國要不斷超越的是自己，從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。

秦剛強調，中國沒有賭美國輸，樂見美國憑藉自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。

秦剛還說，美國有人認為，美國要從實力地位出發與中國打交道，可以像戰勝前蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」。這是對歷史和中國的嚴重無知。中國不是前蘇聯。前蘇聯的命運就是國霸必衰的前車之鑑。

談到對中美關係的前景，秦剛說，美國有人認為，中美合作面愈來愈窄，競爭對抗已經佔據主導。這是對中美關係前景的嚴重誤導。

秦剛強調，事實是，中美合作的需要不是減少了而是增多了，中美不應相互敵對，而更應攜手合作。美國工商界看重中國市場，看好中國經濟前景，希望繼續擴大對華投資，明確反對美對華「貿易戰」、搞「脱鈎」、「斷供」。