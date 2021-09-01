阿富汗局勢︱高學歷前部長談在德國街頭送外賣　時薪約15歐元

阿富汗前通信和訊息技術部長薩達特（Sayed Ahmad Shah Saadat）2020年底離開國家搬到德國後，近日傳出他在當地做外賣員的消息，因而受到關注，他表示，沒有什麼好丟人的，由於德語能力有限，於是從最基本的體力勞動工作做起。



綜合媒體9月1日報道，擁有雙碩士學位的薩達特在德國東部城市萊比錫街頭送外賣的「工作照」火遍全網。他在接受媒體採訪時對自己「大起大落」的人生表示坦然接受。

薩達特自稱受夠政府腐敗而辭職，幾經輾轉定居德國，卻不得不依靠基本的體力勞動維持生計。他說「沒什麼好丟人的」。

英國Inews新聞網8月31日報道，現年50歲的薩達特於2020年辭去了阿富汗通信和訊息技術部部長職務，隻身前往歐洲開啟新生活。薩達特擁有阿富汗和英國雙重國籍，原本可以在英國定居；但考慮到就業前景問題，他選擇生活在德國。由於德語技能有限，薩達特雖有牛津大學IT與電訊兩個專業的碩士學位，卻仍然只能從最基本的體力勞動做起。

德國《圖片報》8月31日報道，這位阿富汗前部長目前是德國網上外賣平台Lieferando的一名送餐員，時薪約為15歐元，收入剛夠維持生活開銷，其中包括420歐元的房租。薩達特目前每周7天上班，周一到周五每天工作6小時，早上要花4個小時讀語言學校，周末則從中午工作到晚上10時。