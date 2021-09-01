阿富汗局勢｜塔利班掌權恐現難民潮　一文看多國接納移民計劃

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）時隔20年再次執政或觸發難民潮。多個國家制定不同計劃來接納不同數量、來自阿富汗的移民。



伊朗

伊朗在與阿富汗接壤的3省難民搭建緊急帳篷。聯合國指，伊朗已接納近350萬阿富汗人。不過內政部高級官員稱，一旦形勢有所改善，將遣返任何進入伊朗的阿富汗人。

巴基斯坦

總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）6月稱，倘塔利班掌權，將封鎖兩國邊境。不過英國廣播公司（BBC）報道，有指數千名阿富汗人已進入巴基斯坦，有一個邊境迄今仍開放。

阿富汗局勢：圖為8月31日，紅十字會職員在意大利阿韋扎諾撫摸一名阿富汗兒童的臉。（AP）

塔吉克

報道指，尚不清楚進入國境的確切人數，但據稱包括國家軍隊士兵在內，至少數百名阿富汗人已進入塔吉克。這個國家7月稱，準備接納多達10萬名阿富汗難民。

烏茲別克

傳約1,500名阿富汗人越過兩國接壤邊境並在邊境紮營。

英國

政府擬接收2萬名阿富汗難民。阿富汗公民安置計劃的目標是在首年允許5,000名阿富汗人在英國定居，重點關注對象為婦女、兒童以及最受塔利班威脅的宗教和少數民族群體。

阿富汗局勢：圖為8月29日，法國撤僑包機抵達巴黎西部一個軍事基地。（AP）

美國

總統拜登（Joe Biden）批准5億美元撥款，用於接納難民、衝突受害者和其他因阿富汗局勢而面臨風險人士，包括特殊移民簽證申請人，不過華府尚未宣布其將接納的確切難民人數。

歐盟

歐盟內政部長8月31日召開會議後發表聲明稱，為避免再出現過去不可控制的難民潮，將加強向區內國家提供協助，以便收容從阿富汗逃出的難民。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為，歐洲必須從阿富汗難民潮中保護自己。他稱法國將保護那些處於最危險當中的人，但又指歐洲不能單獨承擔當前局勢導致的後果。