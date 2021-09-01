特朗普：塔利班應歸還裝備　否則美國應以軍事力量取回

撰文：洪怡霖
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美國前總統特朗普（Donald Trump）8月30日稱，阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）應歸還美軍裝備，否則華府就應當以軍事力量取回或至少把武器摧毀。

特朗普在聲明中表示：「所有裝備都應該立即歸還美國，包括850億美元成本中的每一分錢。如果不還，我們應以明確的軍事力量取回，或者至少炸毀它們。」

美聯社其後指，塔利班並無獲得價值800億美元或以上的美軍裝備。報道稱，華府自2001年以來花費830億美元部署和支撐阿富汗國家軍隊，當中大多不是用於裝備，塔利班也不可能獲得過去20多年以來美國提供給阿富汗的每一件裝備。

阿富汗局勢：圖為8月16日，美軍在阿富汗首都喀布爾機場駐守。 （AP）

報道引述阿富汗重建特別監察長（SIGAR）報告指，這830億美元包括軍隊薪酬、訓練、行動和基礎設施費用。阿富汗重建特別監察長2019年6月發布的報告顯示，這筆款項中，僅約180億美元用於2002年至2018年間的阿富汗軍隊裝備。

英國廣播公司（BBC）報道，美軍撤離時放棄了73架飛機、近100部車和其他設備。美軍中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）強調，這些設備全都已經無法再使用。報道指，美軍遺棄在喀布爾（Kabul）的飛機包括MD-530F型偵察攻擊直升機和A-29型攻擊機，其中一部A-29成本已超過1,000萬美元。

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