阿富汗局勢｜稱美國史上最大失敗　特朗普嘲拜登應即時辭職

撰文：顏瑾晨
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塔利班進入阿富汗首都喀布爾，前總統加尼出逃。美國前總統特朗普（Donald Trump）在8月15日發表聲明，要求現任總統拜登（Joe Biden）辭職。

特朗普在聲明中寫道，「是時候讓拜登恥辱地辭職了，不光是因為阿富汗所發生的事，還有新冠疫情的激增、邊境的災難、還對能源獨立的破壞、癱瘓經濟。」特朗普指責拜登一開始就不是合法選舉出來的，因此應當辭職。

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在要求拜登辭職的幾個小時前，特朗普還發表了另一份聲明，稱拜登的阿富汗政策及其結果是「美國歷史上最大的失敗之一」。

不過正式敲定美軍從阿富汗撤退，是特朗普本人。特朗普在任時宣布美國要從阿富汗全面撤出，與塔利班簽署和平協議並定下時間表。拜登上任後延續特朗普撤軍政策。

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