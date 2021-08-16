阿富汗局勢｜稱美國史上最大失敗　特朗普嘲拜登應即時辭職

塔利班進入阿富汗首都喀布爾，前總統加尼出逃。美國前總統特朗普（Donald Trump）在8月15日發表聲明，要求現任總統拜登（Joe Biden）辭職。



特朗普在聲明中寫道，「是時候讓拜登恥辱地辭職了，不光是因為阿富汗所發生的事，還有新冠疫情的激增、邊境的災難、還對能源獨立的破壞、癱瘓經濟。」特朗普指責拜登一開始就不是合法選舉出來的，因此應當辭職。

BREAKING: President Trump calls on Joe Biden to resign for the botched handling of the Taliban takeover of Afghanistan, erasing 20 years of lives lost, people injured, and trillions spent in the region.



I agree - Biden must resign NOW. pic.twitter.com/9EytKH5dK6 — Teddy Daniels for Congress (@DanielsCongress) August 15, 2021

在要求拜登辭職的幾個小時前，特朗普還發表了另一份聲明，稱拜登的阿富汗政策及其結果是「美國歷史上最大的失敗之一」。

不過正式敲定美軍從阿富汗撤退，是特朗普本人。特朗普在任時宣布美國要從阿富汗全面撤出，與塔利班簽署和平協議並定下時間表。拜登上任後延續特朗普撤軍政策。