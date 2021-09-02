歐洲議會外委會通過呼籲提升與台灣政治關係　中方：損害中歐互信

歐洲議會外交委員會9月1日通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟提升與台灣政治關係。中國駐歐盟使團發言人回應稱，內容嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，對此表示強烈反對。



歐洲議會外委會以60票贊成 、4票反對和6票棄權通過報告，推動將駐台歐洲經貿辦事處更名為歐盟駐台灣辦事處，將台灣納入歐盟印太戰略考量，支持台灣以觀察員身份全面參與有關國際組織等。報告之後將交付歐洲議會進行全院表決。

圖為2021年7月6日，歐洲議會議員於法國斯特拉斯堡出席會議。（AP）

中國駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會外委會不顧中方勸阻，出台所謂「歐盟-台灣政治關係與合作」報告，公然鼓吹提升歐台關係，有關內容遠遠超出歐盟和成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇。

發言人指，世界只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。在中國同歐盟發布的各類文件和聲明中，歐方均對一個中國原則予以重申。歐盟言必稱國際規則，歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守自身承諾，在實際行動中予以堅持並落到實處。

中方敦促歐洲議會有關委員會和議員認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。