韓國整容業「幽靈醫生」亂象　曾手術半途偷換人　害男大學生喪命

韓國在8月31日立法規定手術室必須加裝監控系統，全程側錄，主要的原因是韓國的整容業出現「幽靈醫師」，有執刀醫生因為同時要動好幾個手術，居然在病患不知情的狀況下，換手給其他醫師，五年前一名男大學生去整容，還因此命喪手術台。



看著螢幕上冷冰冰的手術台，回想五年前自己的兒子躺在上面，嚥下最後一口氣，這位媽媽邊說還是不禁掩面痛哭。韓國醫療糾紛受害家屬李娜金：「原本進到手術室很正常的人卻死亡，因為沒有物證而無法還原真相，希望不要再有任何枉死的人。」

監視器揭手術室內偷換醫生 點圖了解更多韓國整容業的「幽靈醫生」問題▼▼▼

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他的兒子權大熙，當年只是動了最常見的瘦臉整容手術，沒想到49天後失血過多身亡，直到調閱監視器畫面才發現，原來在手術房執刀的不是院長本人，而是非法換手給「幽靈醫師」，也就是沒有外科執照的醫美員工。「醫療犯罪就是未經患者同意，找其他人，也就是『幽靈』，『幽靈』進到裏面動手術，藉由（監視器）才能揭露真相。」

韓國整容界非法執刀猖獗，為了替受害者討回公道，李娜金奔走多年，8月底終於立法通過，強制手術室要加裝監視器全程側錄，因為過去5年就有200多人發生整型醫療事故。

韓國整容醫師金善雄：「（手術室加裝監視器）可以阻止幽靈手術、非法摘取器官、性侵等犯罪。」大韓醫師協會發言人朴秀賢卻質疑：「（加裝監視器）對於醫師採取積極治療時，將會造成很大的傷害。」透過錄影保障要改善醫療監管不周，但這項政策可能造成醫護人員治療時有所顧忌，醫界認為有利也有弊。

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