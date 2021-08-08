張娜拉自揭「遭潛規則破百遍、導演廁所狂摸」韓網瘋傳曾墮胎9次

40歲韓星張娜拉是演藝圈出名的「不老童顏」，2002年以《開朗少女》爆紅，在香港也擁有高人氣。不過，張娜拉過去卻在節目中自爆，一年內遭遇上百次「潛規則」、「上廁所時，導演都會動手動腳」，韓網更瘋傳張娜拉曾墮胎9次，而張娜拉的父親也因此出面回應了。



張娜拉脫口「去中國賺錢很容易」，慘遭陸粉抵制、重創演藝事業

2001年，張娜拉以歌手身分出道，隨後以電視劇《開朗少女》和《紅豆女之戀》爆紅亞洲；2004年，被委任為中國宣傳大使，事業重心轉往中國；2005年，張娜拉更搭檔蘇有朋演出《刁蠻公主》人氣再度飆高。

不過，張娜拉卻在某次採訪中脫口「去中國賺錢很容易」，坦言每次製作費緊繃，就會到中國演出，此番言論重創張娜拉形象，徹底遭到中國粉絲抵制，演藝事業也因此停擺。

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自曝「遭潛規則上百次」！韓媒爆：念大學的張娜拉，已有墮胎經驗

歷經失言風波的張娜拉，重回南韓發展，不時上節目分享自身經歷，揭開演藝圈黑幕。張娜拉自爆在南韓拍戲時，受到上百次潛規則，不諱言許多導演喜歡對女演員動手動腳，甚至連上廁所的時候都不放過！

事實上，2002年時韓媒便曾爆料「還在念大學的張娜拉，已經有墮胎經驗。」消息一曝光後，韓網集體沸騰，也逼得張娜拉的爸爸隨即出面澄清闢謠。

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「墮胎事件」延燒多年，張娜拉父親出面闢謠止血

張娜拉爸爸當時強調，自己時常陪在女兒身邊，就算他不在，也會有貼身保鑣，再加上那2年張娜拉工作滿檔，根本就沒時間談戀愛，更別說去墮胎！然而，人紅是非多，關於「張娜拉墮胎」的傳言直到2008年，才得到具體回應稍稍冷卻。

張娜拉的父親再度表示：「關於張娜拉墮胎一說相關的虛假傳聞，竟然有多個版本，甚至傳出娜拉一年墮胎高達9次。」令他直呼網路時代的可怕，認為有人惡意以假消息中傷張娜拉。如今事過境遷，張娜拉仍在南韓戲劇圈發展，近來演出的《大發不動產》，精湛演技更頗受觀眾認可，收視率相當亮眼，也希望張娜拉未來能再創演藝事業高峰！

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