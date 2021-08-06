韓美女網紅黎明癌逝　深情男友墓前慶祝拍拖6周年　舊照張張催淚

韓國美女網紅「黎明（새벽）」在2019年確診淋巴癌，不過仍樂觀面對，也持續經營美妝YouTube頻道，擁有高人氣，但她最終仍不敵病魔，於今年5月30日病逝，享年30歲。
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而黎明生前與男友朴旻建感情相當好，她病逝後朴旻建還以長文術心情，看得讓人落淚。而4日剛好是她與男友交往滿6周年的日子，朴旻建到墓園慶祝兩人的紀念日，在Instagram回憶兩人相識、以及慶祝每個周年時的美好約會。讓網友看到照片直說：哭死我了。
他也在YouTube頻道曝光兩人的「Last vlog」，讓網友緬懷黎明，許多人紛紛留言「她是美麗的天使」、「能感受到兩人深厚的愛」、「想念她的笑，真的很想她」。
深情男友墓前慶祝拍拖6周年 分享以往紀念日拍的合照（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】