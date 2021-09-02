楊潔篪與克里視像會面：促美國糾正錯誤　讓中美關係早日重返正軌

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）正在訪問中國，中國外交部表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪9月2日應約與克里視像會見。楊潔篪在會上要求美方「切實糾正錯誤做法」，推動中美關係早日重返正軌。



斥干涉中國內政

外交部的聲明指，楊潔篪表示，一段時間以來，由於美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，中美關係遭遇嚴重困難。他稱，中方對這些行為堅決反對、更堅決應對。

他稱，中美對抗不符合任何一方的利益，中美還是要相互尊重，和平共處，妥處分歧，互利共贏，這符合中美兩國人民和世界各國人民根本利益，希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，客觀理性地看待中國和中美關係，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。

合作須是雙向互利

楊潔篪又指，中方對同美方溝通對話和務實合作秉持開放態度，中美可以加強在氣候變化、疫情防控、經濟復蘇等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作，同時，合作必須是雙向、互利的。

楊潔篪說，中國正在貫徹新發展理念，中方高度重視應對氣候變化問題，已經採取了一系列應對氣候變化的重大戰略決策和有力舉措，展示了積極、堅定的態度，中國尊重各國的發展權和選擇權，中國自身的發展權和選擇權也必須得到尊重，他稱「我們願同美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進《巴黎協定》全面有效實施。」

克里：共同應對氣候變化

據中國外交部的聲明稱，克里表示，美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了《巴黎協定》，美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展註入動力。

克里這次在8月31日至9月3日訪華，期間也分別與中國國務院副總理韓正、中國外長王毅以視像方式會面，其中韓正9月2日談到，應對氣候變化是中美合作的重要組成部份，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。