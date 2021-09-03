美國務院談克里訪華之行　未正面回應中美關係

中國邀美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華，有聲音認為北京更着重於藉此改善中美關係。美國務院發言人9月2日對克里之行的評論，沒正面回應北京，並提出解決氣候問題，需美中一起努力。



中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與國務委員兼外長王毅分別與克里進行視像會面，被指把改善雙邊關係設定為中美在氣候問題上談合作的前提條件。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在北京與克里進行視像會面時，也稱應對氣候變化是中美合作重要部份，須以信任為前提。

9月1日，中國外長王毅應約以視像會面形式，與正在天津進行中美氣候變化磋商的美國總統氣候問題特使克里。（中國外交部網站）

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）9月2日例行簡報會上回應克里之行，僅談氣候變化問題，並無正面回應數位中國官員的評論。他稱美國致力與國際社會以及中國就氣候這緊急議題合作，以及當然希望中國會在同一基礎上與美國合作。

普賴斯稱，美國這麼說是因人類沒有選擇，大家都需對人類所面對生存的威脅，有一定程度的合作。他稱中美是兩大污染源，如美中不能找到合作的方法以及合作達成更遠大的氣候目標，「這不僅對我們雙方不利； 這是對國際社會更廣泛的損害。」

他稱沒有中國的合作，大家將處於更加困難的境地。他稱世界需要美中在氣候等問題上合作。美國認為兩者肯定有合作的空間。他說美中以前能夠做到這一點，也希望中國能夠並願意繼續這種合作。