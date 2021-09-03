中國企業曾競標　太平洋海底電纜項目一度擱置　傳美國將出資

一個由世界銀行領頭的鋪設海底通訊電纜項目未能選出合約承包商後，路透社9月3日獨家引述2名消息人稱，西太平島國密克羅尼西亞（Federated States of Micronesia）傳使用一個美國撥款設施進行興建。



9月3日路透社2名了解計劃的消息人士稱，密克羅尼西亞將利用美國資金在其4個州中的2個州（科斯雷至波納佩）之間修建一條線路，複製此前由世界銀行和亞洲開發銀行支持的7,260萬美元項目中建議路線的一部分。

一位消息人士告訴路透，密克羅尼西亞將從美國救援計劃（American Rescue Plan）中提取約1,400萬美元。計劃是美國總統拜登（Joe Biden）創建的一個機制，用於在國內外分配資金，以應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對公眾健康和經濟的影響。

另一位消息人士說，美國資助的電纜可能會連接到HANTRU-1號海底電纜，這是一條主要由美國政府使用的線路，連接到美國屬地關島。

美國國務院不予置評。

密克羅尼西亞聯邦。 （Marek Okon／Unsplash）

路透社6月18日引述消息人士稱，華海通信技術有限公司對這個7,260萬美元的項目提出的競標價格要比芬蘭諾基亞旗下阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）等競爭對手的競標價低20%以上。

華海通信技術有限公司前身為華為海洋網絡有限公司，在上海上市的亨通光電股份有限公司是華海通信技術有限公司的大股東。

東密克羅尼西亞電纜項目（East Micronesia Cable project）旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善瑙魯（Nauru）、基里巴斯（Kiribati）和密克羅尼西亞聯邦等島國的通訊。

報道引述2名直接了解投標情況的消息人士稱，由於華海通信的投標在相關島國內部引發安全擔憂，項目陷入僵局。內文稱這項目內容是計劃連接一條通往關島的海底電纜，加劇美國的安全擔憂。

路透社當時引述一名消息人士當時稱：「鑑於沒有切實可行的辦法將華為排除在競標之外，所有三份投標都被視為不合規。」

報道引述中國外交部一名發言人向路透社發送的聲明中稱，各方應提供非歧視性的商業環境，讓包括中國在內的各國企業能夠參與其中。發言人稱：「作為原則問題，我希望強調一點，那就是中國企業在網絡安全問題上的記錄一直非常優秀，」他稱：「中國政府一直鼓勵中國企業按照市場原則、國際規範與當地法律參與對外投資與合作。」

北京一直否認有任何利用電纜基礎設施進行間諜活動的意圖。