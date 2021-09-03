俄羅斯東方經濟論壇｜普京：千島群島將建立全新稅收優惠制度

東方經濟論壇（Eastern Economic Forum ，EEF）9月2至4日在俄羅斯海參崴（符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行。總統普京（Vladimir Putin）表示，千島群島（Kuril Islands，日稱「千島列島」）將建立前所未有的商業稅收優惠制度。倘若真的實行，可能令日俄在南千島群箱（日稱「北方四島」）的主權爭議再度炒熱。



普京在東方經濟論壇上宣布，千島群島10年內將對企業家免徵所得稅、財產稅和土地稅等，關稅上也將提供優惠。

他說：「我們希望千島群島的優惠制度能為群島開發、啓動有前景的項目帶來重大成果，特別是在旅遊、海洋文化和加工等領域。」俄羅斯與日本在南千島群島（日稱「北方四島」）有領土爭議。南千島群島是千島群島的一部分。

俄羅斯總統普京9月3日在符拉迪沃斯托克出席東方經濟論壇期間發表講話。（Reuters）

普京表示，不僅俄羅斯商人，包括日本商人在內的外國投資者也可在千島群島享受稅收和海關優惠。

與外國領導人商討出口豬肉問題

普京說：「至於豬肉，我們一直在解決這一問題。我親自在最高級別會晤上一直在解決。我們一直在談論這問題，並將繼續這麼做。」

他還指，俄羅斯國家和企業應聯合起來共同推動木材加工以及產品出口的發展，必須解決諸多問題以走出當前僵局。