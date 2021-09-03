日本首相將換人　菅義偉：不參加下屆自民黨總裁選舉

日本首相菅義偉9月3日在執政自民黨的臨時會議拋出震撼彈，稱無意參加29日舉行的自民黨總裁選舉，這意味着他9月底任期屆滿後，將卸任首相一職。



日本共同網稱，3日早上日本政府相關人士透露他決定辭職。

他在自民黨的臨時會議上表態無意參加9月29日的自民黨總裁選舉，將在任期餘下時間集中精力對抗新型冠狀病毒肺炎（ COVID-19）疫情。

日本放送協會3日引述與會人士報道上述消息。

菅義偉2020年9月14日在自民黨總裁選舉中獲勝，當選第26任總裁，並於2020年9月16日正式接替安倍晉三成為新一任內閣總理大臣。

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菅義偉2020年9月16正式成為日本第99任首相。他在上任前聲望不錯，參選黨魁前獲得不同黨派支持，包括原首相安倍晉三都對他寄予厚望，認為他會在延續安倍政策同時推動改革。菅義偉也希望在當選後搞好國家內政與經濟，還有延期至2021年舉行的奧運會。

他上任初期，其內閣挾着74%、歷來第三高的支持率開始施政。首要任務是對抗新冠肺炎疫情，以及着手處理日本與美、中、韓等國關係，又出訪印尼及越南等地。不過他的執政「蜜月期」不長，來到2020年底，因日本疫情反彈，菅義偉內閣民望已跌近13個百分點。