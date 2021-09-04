科興疫苗｜產品完成註冊前　巴西衞生部暫不建議追加接種

巴西衞生部長凱羅加（Marcelo Queiroga）9月3日稱，直至由中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗克爾來福（CoronaVac）獲得巴西衞生監督局（Anvisa）最終產品註冊前，衞生部不建議使用這款疫苗作為加強劑。



凱羅加3日接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，衞生部不是針對克爾來福，而是為了民眾安全，任何未獲巴西衞生監督局最終產品註冊的疫苗，都不能作為加強劑。

凱羅加8月25日稱，從9月15日起對70歲或以上長者和免疫系統衰弱人士施打第3針疫苗，優先使用德國生物新技術公司（BioNTech）與美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）共同研發的疫苗。

在巴西，目前只有輝瑞疫苗和由英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗獲得巴西衞生監督局最終產品註冊。科興疫苗和美國強生（Johnson & Johnson）疫苗只獲得緊急使用授權。巴西衞生部的聲明卻稱，強生疫苗可作為加強劑使用。