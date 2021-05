印尼、巴西小鎮疫情趨穩 科興疫苗「實戰」好打得？

撰文: 毛詠琪 最後更新日期: 2021-05-13 17:52

巴西及印尼為首批進行中國科興(Sinovac)克爾來福疫苗第三期臨床測試的國家,並於今年初展開大規模接種計劃。兩地主要使用的科興滅活疫苗目前雖未獲世界衛生組織(WHO)緊急批准使用。不過,隨着巴西與印尼兩地近月接種數目增加,其實際功效已見眉目。

科興疫苗為印尼最先採用的新冠疫苗,也是最主要的疫苗供應。(Reuters)

先說人口達2.7億的印尼。該國疫情於一月底達至高峰,當時每日新增確診超過一萬宗,但確診數字由二月開始一直下降,至本月每日新增個案維持在5000多宗左右。印尼於1月11日正式批准使用科興疫苗,成為繼中國之後全球第二個國家。

彭博社報道,印尼衛生部長薩迪金(Budi Gunadi Sadikin)周二接受專訪表示,首都雅加達的25,374名醫務人員接種第二劑科興疫苗後,接受了28天的追蹤,發現完成接種7天後,就能100%保護接種者免於死亡,96%的人免於住院;94%的人並未感染病毒。薩迪金形容,醫護人員需要入院治療及死亡的情況「有非常明顯的下跌」。目前,印尼並未出現關注變種(variants of concern)病毒株爆發的情況,因此科興疫苗在印尼到底是對哪種病毒株有效,現尚未明確。

5月12日,穆斯林開齋節開始,印度民眾上街朝聖。當局警告,開齋節假期可能導致新冠病例回升。(AP)

印尼於一月中起展開大規模疫苗接種計劃以來,至今完成兩劑接種的人士為860多萬,已打一針的則為133萬,兩者分別佔人口的3.2%及4.9%。除了科興疫苗,印尼亦於3月批准使用英國阿斯利康腺病毒疫苗(AstraZeneca),4月30日又批准了中國國藥(Sinopharm)的滅活疫苗,超過48萬劑國藥疫苗已送抵當地。

根據世衛免疫接種戰略諮詢專家組(SAGE)本月初公布數據,科興疫苗在全球32個國家獲批准使用,至今已出貨2.6億劑。SAGE於世衛網站指出:「我們很有信心,接種兩劑科興疫苗有效預防18至59歲成人感染新冠病毒。」不過,SAGE指有關副作用方面數據不足,對於疫苗可能引起59歲以下人士出現嚴重副作用,「信心一般」(moderate level of confidence);對於60歲以上人士的有關風險,更是「信心偏低」(low level of confidence)。

科興疫苗在印尼表現受到該國衛生部肯定。(Reuters)

物流、變種與時間挑戰

科興董事長尹衛東向彭博社表示,越來越多證據顯示,科興疫苗在現實世界的表現比測試階段好。他亦稱,暫未知道這款傳統滅活疫苗是否能有效阻止或減低感染風險,但疫苗有效預防重症及死亡更為重要。

現實情況同樣顯示,科興疫苗需要大部分人接種過後,才能發揮抑制疫情之效。因此在衛生基建較為落後的發展中國家,疫苗分配可能難以迅速。但印尼至今對科興疫苗表現滿意,衛生部發言人塔米茲(Siti Nadia Tarmizi)上月中曾表示,會等待中國政府有關「溝針」加強疫苗有效率的研究結果,並且繼續觀察疫苗發展,「最好的疫苗就是取得到的疫苗」(the best vaccine is the one that’s available)」。

5月13日,印尼開齋節大批穆斯林上街朝拜。該國疫苗接種速度未算理想。(AP)

事實上,雖然印尼每日新增仍維持5000宗的水平,但從趨勢而言,當地疫情自二月以來都趨於穩定。相比起近鄰泰國及馬來西亞,自4月開始雙雙出現疫情反彈。馬來西亞近日疫情迅速惡化的情況也是令人憂慮,當地每日新增確診由4月初的大約1500宗,躍升至目前每日4000宗。該國完成兩劑接種的人口比例僅2.3%,但在數周前防疫措施仍見寬鬆,餐廳允許堂食、學校照常上課、齋戒月巿集人頭湧湧。直至上周,馬來西亞政府才再次宣布實施局部封城。

然而,印尼地理上各省及島嶼分散,加大了運輸上的難度,疫苗接種進度難言理想。而且這個穆斯林大國於5月12日迎來開齋節,大批民眾上街朝聖。當局警告在開齋節假期後,病例可能會再度回升,未能掉以輕心。

巴西小鎮塞拉納(Serrana)自2月開始推行全民疫苗接種實驗計劃,疫情在短期內明顯減褪。(Reuters)

巴西小鎮成「免疫綠州」

除了印尼,巴西聖保羅州(Sao Paulo)也是最早展開科興疫苗接種的地區,在聖保羅巿四小時車程以外的小鎮塞拉納(Serrana),鎮內45,000居民中97.7%的成年居民已接種科興疫苗。日經新聞網記者上周走訪當地,可以巿民在街上交談,都沒戴上口罩,彷彿生活已恢復正常。

這項實驗在二月展開,過去數周,鎮裏的大部分成年人都完成了第二劑接種,確診和死亡人數隨之大幅下降,感染率比起三月時的高峰值大降了75%。

不過,這裏其實在去年巴西第一波疫情時是「重災區」,據當地醫院重症病房負責人指,醫院在數周之前還是人滿為患。同時,P.1變種病毒株在該區流行,三月塞拉納的感染病例中,至少60%是由P.1病毒株引起,突顯科興疫苗對抗該個變種也有一定效用。

塞拉納(Serrana)當局只為適合的成年人進行全民接種,預期在三個月內可達成群體免疫。(Reuters)

放眼巴西全國,礙於總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)政府遲遲不願全面採購疫苗,全國2.1億人之中完成接種的民眾僅7%,加上近月的大爆發導致醫療系統崩潰,踏入五月,巴西每日新增病例仍維持在7萬左右。相較下之,已達至「全民接種」的塞拉納就猶如沙漠中的綠州。

隨着全球各地推進接種工作,有關科興疫苗的實質效用,相信很快會有更全面的數據供大眾參考。雖然部份第三期臨床數據顯示該款疫苗的有效率僅過五成,但放諸社會真實處境,民眾儘快接種的確可帶來巨大影響。彭博社引述奧克蘭大學疫苗學家Helen Petousis Harris指,疫苗對疾病控制的效用,在真實環境可能大於臨床測試結果,「我們經常忽略了疫苗在真實世界廣泛使用後所帶來的影響。這不只是拯救生命,更是減低了問題變種出現的機會。」