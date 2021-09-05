英國航母伊利沙伯女王號抵達日本　停靠美軍橫須賀基地

英國海軍航空母艦「伊利沙白女王號」（HMS Queen Elizabeth）9月4日停靠美國海軍橫須賀基地。這是英國航母首次停靠日本，旨在展示英國和日本於印度太平洋地區的國防合作。



圖為2021年9月4日，英國駐日本大使朗博頓於美國海軍橫須賀基地迎接英國海軍航空母艦「伊利沙白女王號」。（Twitter：JuliaLongbottom）

英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）前往橫須賀基地迎接「伊利沙白女王號」。她強調航母停靠日本的意義稱：「英國於印度太平洋地區的存在感將更強，與日本的夥伴關係將更深。」

航母打擊群旗艦「伊利沙白女王號」2日起參加日本、美國、荷蘭和加拿大的聯合訓練。「伊利沙白女王號」計劃9日離開橫須賀基地，停靠期間船員約1,240人不會下船。

航母打擊群指揮官海軍準將穆爾豪斯（Steve Moorhouse）表示，航母打擊群前往日本反映英國致力加強於印太地區的外交、經濟和安全關係，並誓言將英日關係提升到新水平。