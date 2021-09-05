拜登將赴911事發三處地點　紀念恐襲發生20周年

美國總統拜登（Joe Biden）將於9月11日前往紐約州、賓夕法尼亞州和維珍尼亞州，紀念911恐怖襲擊事件發生20周年。



美國有線新聞網絡（CNN）9月4日報道，白宮4日在一份聲明中表示，美國總統拜登和第一夫人將於9月11日前往911恐怖襲擊事件發生的所有三個地點，包括訪問紐約州紐約市的世貿中心、被騎劫客機墜毀地點的賓夕法尼亞州尚克斯維爾，以及位於維珍尼亞州阿靈頓的五角大樓。

與此同時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）及其丈夫將前往美聯航93次航班在賓夕法尼亞州尚克斯維爾墜毀地點參加另一場活動，然後與拜登和第一夫人一起前往五角大樓。

報道還稱，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的發言人告訴CNN，奧巴馬及其夫人將出席在紐約舉行的紀念儀式；美國前總統喬治布殊（George W. Bush）及其前夫人也將前往尚克斯維爾，並將在一個有遇難者家屬和受邀嘉賓參加的儀式上發表演講。

2001年9月11日，恐怖分子劫持了美國民航4架客機，兩架撞塌了紐約世貿中心雙子塔，一架撞毀華盛頓五角大樓一角，另一架墜毀。

這一系列襲擊導致約3,000人死亡，並造成數千億美元經濟損失。事件發生後，美國認定基地組織頭目拉登是幕後主使，並決定發動「反恐戰爭」。