911恐襲廿周年｜小布殊為出兵阿富汗決定辯護：為了保護美國人

美國即將迎來911恐怖襲擊廿周年紀念日。當年發動阿富汗戰爭的美國時任總統小布殊（George W. Bush）於新的紀錄片憶述當時的情況，並為出兵決定辯護，認為是正確的決定。



英國《獨立報》9月2日報道，小布殊於英國廣播公司（BBC）製作的紀錄片《9/11：總統作戰室內部》（9/11：Inside the President's War Room）表示，「我做過一些大決定，就從美國正處於交戰狀態的大想法開始。這些決定並不是出於憤怒，而是根據腦海的一個目標，那就是保護美國人民。我認為，那是正確的決定。」

被問到他的戰爭行為是不是成功讓世界變得更加安全，小布殊回答道，「正如你所知，美國沒再遭到其他襲擊。」他補充道，「我們將會讓歷史學家來釐清歷史。我對自己做出的這個決定感到滿意。」

當恐襲發生的時候，小布殊正在佛羅里達州的一間學校，與一年級學生一起參加名為「寵物山羊」的閱讀練習。當他被告知這次襲擊事件時，他起初以為是「飛行員失誤」。他說，「我無法想象，除了一個糟糕的飛行員鬆懈之外，還會有什麼其他情況。」

小布殊當天早上出發前收到了中央情報局簡報，其中沒有任何關於恐怖主義的內容，也沒有任何異常。

當小布殊和孩子一起時，他收到時任總統高級顧問羅夫（Karl Rove）通知有關第一次襲擊。小布殊叫他索取更多詳情。

當第二架飛機襲擊了第二座塔樓後，時任白宮幕僚長卡德（Andrew Card）迅速通知了小布殊。這時候，他正在教室裏聽孩子們朗讀，聽到「美國正在遇襲」的時候努力保持平靜。小布殊完成了閲讀練習，在教室裏坐了七分鐘，並對孩子們進行了稱讚，隨後離開。「我不想讓孩子們驚慌，」他說，「我想營造一種平靜的感覺。」

之後，小布殊於學校設置戰情室，直到登上「空軍一號」。然而，他們收到消息稱「天使是下一個目標」。「天使」是「空軍一號」的代號。所有飛機上的人的武器都被拿走，以確保沒有人「能夠進行內部工作，並擊落空軍一號」。