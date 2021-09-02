俄羅斯：普京未有計劃在911廿周年當天與拜登通話

撰文：王晶晶
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美國911恐襲將近二十周年，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月2日表示，總統普京（Vladimir Putin）未有計劃在11日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行電話會談。

美國在2001年9月11日發生多宗恐怖襲擊後，普京曾是最早致電美國總統的外國領袖，他當時與時任總統喬治布殊（George W. Bush）通話。而佩斯科夫2日出席東方經濟論壇時，被問到兩國領袖會否在911二十周年當天通話時，稱「沒有計劃進行任何溝通」。

普京1日到海參崴（Vladivostok）出席青少年慶祝學年開始的會議時，談及美國的阿富汗戰爭，指美軍在阿富汗駐紮二十年之間試圖教化當地人民，但卻是強加他們的規範和生活標準。

他指出對於那些為美國政府做事，特別是對於生活在阿富汗領土上的人來說，唯一的結果就是悲劇和損失。結果不是負數，就是零。

美國在2001年9月11日發生多宗恐怖襲擊，包括紐約世貿中心兩座大樓遭騎劫的客機撞擊倒塌；另外一架被劫持的客機則撞向華盛頓的國防部五角大樓西翼，以及一架騎劫的客機於賓夕凡尼亞州匹茲堡市附近墜毀。

事件導致近3,000人死亡，喬治布殊政府其後發動反恐戰爭出兵阿富汗，以消滅藏匿蓋達組織恐怖分子的塔利班。最終這場戰爭長達二十年，隨著美軍在8月30日完全從阿富汗撤出才結束，而塔利班亦再次上台。

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