新冠肺炎｜美國錄得首宗死亡個案日期提前　生前無外遊記錄

美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，美國第一宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡病例提早出現，為2020年1月9日，遺屬稱此人生前沒有外遊。



美國《聖何塞信使報》（San Jose Mercury News）9月3日發布獨家報道，美國堪薩斯州萊文沃斯（Leavenworth）一名婦女在去世17個月後被診斷為因感染新冠肺炎死亡。這使得美國第一例新冠死亡病例發生時間提早到2020年1月9日。

此前，美國首例新冠死亡病例一直被認為發生在2020年2月6日，死者是一名來自西海岸聖荷西市的婦女。

報道稱，這個病例有力地改寫了新冠病毒進入美國的時間線，因為萊文沃斯處在美國腹地，距離東西海岸較遠，且她生前沒有外遊。

據報道，美國最近至少已有5名2020年1月去世的死亡病例被確認感染新冠病毒，這些病例來自5個不同的州，其中有4個州都處於美國腹地。

CDC目前已經將這些病例統計進官方數據中。美國傳染病專家斯沃茨伯格表示，研究已經表明新冠病毒早在2019年年末就已經在美國傳播。

據報道，一位來自堪薩斯州萊文沃斯的婦女布朗（Lovell Brown）享年78歲。她的女兒福斯特（Foster）長久以來都懷疑布朗是死於新冠病毒，直到9月1日她和家人看到了布朗最新修改過的死亡證明，這才證實了她心中的想法。

這次修改發生在今年5月份，布朗的醫生在她的死亡原因那一欄加入了「新冠肺炎」，布朗的家人稱，直到最近記者找上門，他們才知道這次修改，此前沒有醫生或政府官員通知或聯繫他們。

報道稱，這次修正使得美國第一例新冠死亡病例的發生時間提前了近一個月，也大大改寫了新冠病毒進入美國的時間線。根據世界衛生組織（WHO）網站顯示，WHO最早在2020年1月5日向全球公布出現新型病毒的消息，而美國僅在4天後就已經有了新冠死亡病例。

據中國國家衛健委2020年1月23日通報，中國最早一例新冠死亡病例為一名61歲曾姓男子，他於北京時間1月9日晚上11時13分去世，按美中部時間為1月9日9時13分，與美國首位死於新冠肺炎的人布朗同日去世。