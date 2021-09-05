阿富汗局勢｜美軍慌亂撤離代表什麼？《時代》指台灣體悟深

美國《時代》周刊（Time）3日報道中提及，塔利班興高采烈的挑選戰利品的同時，美國自阿富汗撤軍的行動讓全球盟友不得不開始思考，從他們各自對美國的依賴來說，美軍遺棄在阿富汗的黑鷹直升機、悍馬車和戰機究竟代表着什麼，並寫道「或許沒有人比台灣的體悟更深刻。」



文章中指出，台灣各黨派的政治人物均坦承，美國自阿富汗撤軍是一記「當頭棒喝」，親中派呼籲改善兩岸關係，疑中派則是主張在國防上加強自衛能力。台灣總統蔡英文8月18日曾在Facebook上發文表示，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心……自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。」

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斯德哥爾摩國際和平研究機構（Stockholm International Peace Research Institute）數據顯示，大陸如今掌握僅次於美國的世界第二大軍事力量，過去10年的國防開支飆升76%，去年更高達2520億美元。儘管如此，考慮到對生命和經濟的破壞，兩岸之間存在充分避免戰爭的理由。然而，北京持續施壓所獲得的宣傳和戰略利益則是無庸置疑。

《時代》周刊文章指出，兩岸一旦發生衝突，大陸最好的成功機會是在美國協防台灣之前迅速拿下勝利。最初可能會發動網路和電子閃電戰，針對台灣的金融系統、關鍵基礎設施及美國軍方通訊系統發動攻擊。同時，大陸海軍及空軍可能會封鎖台灣海岸，切斷燃料和糧食補給。並透過空襲台灣最高政治、軍事設施癱瘓台灣的防空、海上指揮和反擊系統。但文章中引述分析人士說法，表示台灣只有14個適合兩棲登陸的海灘，其中大部分都被懸崖包圍。還有大量高射砲、地對空導彈等，能夠對任何入侵的部隊造成重大損失。

美國史丹福大學弗利曼．斯波格利國際問題研究所（FSI）中國事務專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，「現階段，中國正試著解決（台灣）議題。和平統一遲遲行不通，唯一的選項就是武統。但問題是：他們能成功嗎？」 梅惠琳也表示，從大陸的角度來看，「重點不在美國遺棄阿富汗，而是美國在阿富汗境內待了20年。阿富汗在戰略上無關緊要，特別是與台灣比起來，所以這對美國為台灣而戰的意願來說，意味著什麼呢？」

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對於美國是否會協防台灣一事，《時代》周刊指出，美國曾於1954年與台灣簽署共同防禦條約，根據內容，美國海軍在1950年代的台海危機期間，向台灣提供援助。儘管美國在1979年與北京建交時廢除了該條約，但國會亦於同年通過《台灣關係法》，授權美國對台出售武器，以確保台灣擁有「足夠的自衛能力」。

此外，美國國會也存在對台的政治支持，加上近年來美中關係惡化。許多美國人認為，放棄台灣比從喀布爾撤退所付出的代價還要更嚴重，甚至可能從根本上重塑全球安全。

文章提到，若北京能速戰速決，高風險的行動也會帶來更豐厚的獎勵。中國領導人習近平一向不避諱地展示他想讓大陸站上「世界舞台中央」的願景，而台灣或許就是那塊墊腳石。

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