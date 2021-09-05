阿富汗局勢｜塔利班傳未完全拿下潘傑希爾省　遭遇頑抗

阿富汗潘傑希爾省（Panjshir）是全國最後一個未落入塔利班（Taliban）手中的省份。塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）9月4日表示，塔利班已控制潘傑希爾省7個地區中的4個地區。全國抵抗陣線（NRF）在潘傑希爾省對抗塔利班，他們否認塔利班佔上風。



卡里米4日在Twitter上稱：「塔利班戰士正向（潘傑希爾省）中心推進。」

阿富汗局勢：圖為8月30日，全國抵抗陣線成員在阿富汗潘傑希爾省接受軍事訓練。（AP）

天空新聞台（Sky News）4日報道，NRF發言人納扎里（Ali Nazari）則對英國廣播公司（BBC）說，反抗軍成功擊退塔利班。NRF另一名發言人達什提（Fahim Dashti）4日在Twitter上指，自當日早上起，約有600名塔利班成員在潘傑希爾省的不同地區被殺，逾1,000名塔利班成員已被俘或已自行投降。

阿國或陷入內戰

霍士新聞（Fox News）4日報道，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）稱，他從軍事方面估計，阿富汗的情況可能會發展成內戰。他指不知塔利班能否鞏固權力並建立統治，如他們不能做到，或會在未來3年內導致蓋達組織（Al-Qaeda）再度崛起，或導致包括ISIS在內的大量恐怖組織壯大。