畿內亞政變｜強行修憲連任　新冠疫情下物價飛漲惹民憤促成政變

畿內亞9月5日發生政變，總統孔戴（Alpha Conde）被軍方拘捕，政府被解散。這不是畿內亞首次發生的政變，同時這次的政變，受到一定數量人民的支持。不過，未有人能保障軍方會交出權力，畿內亞蒙上巨大陰影。



畿內亞1958年從葡萄牙統治獨立後，至2010年一直處於專制統治，其中發生過1984及2008年的軍事政變。孔戴是畿內亞首位經民選產生的政府，他在2015年再次當選。

在孔戴執政期間，畿內亞經濟得到一些改善。政府開發貴金屬及鑽石資源，積累財富，但因政府管治不善未能為大多數公民帶來經濟利益。而根據憲法總統任期僅為兩屆，但孔戴推動修憲，讓其任期可以重置，此舉引起了反對派的不滿。自2019年10月，當地爆發了多次示威。

圖為9月5日，畿內亞發生政變後，有反對派支持者上街慶祝，歡迎軍隊。（Reuters）

2020年畿內亞舉行選舉，反對派質疑孔戴企圖連任的合法性，但遭到鎮壓。反對黨畿內亞民主力量聯盟（UFDG）領導人被捕後，在獄中死亡。孔戴在同年的大選中獲勝，繼續擔任總統。

同時在新冠疫情等外圍經濟環境因素打擊下，令畿內亞糧食及燃料價格上漲。政府原有意在2021年1月提高麵包價格，但遭遇強烈反對而撤回。在8月政府宣布將汽油價格由每升9,000增至1.1萬畿內亞法郎（約7港元升至8.7港元），還通過了加稅措施，及對警察及軍隊的扣減預算。

英國《每日電訊報》報道指，這次政變的導火線與當局試圖解雇一名高級特種部隊人員有關。

圖為9月5日，畿內亞科納克里，有軍隊在街頭上持槍戒備。（Reuters）

在政變發生後，反對派上街慶祝，亦有部分市民加入，有市民對總統被推翻感到歡喜。但也有擔憂指軍方不一定會釋出權力，因沒有人會追究他們的責任。

這也是西非國家一年多以來發生的第四次政變，自2020年8月以來，馬里發生了兩次軍事政變，尼日爾發生了一次失敗的軍事政變。