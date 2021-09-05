畿內亞疑發生政變　傳出總統被拘＋叛軍宣布解散政府

西非國家畿內亞（Guinea）9月5日疑發生政變。傳出總統孔戴（Alpha Condé）被特種部隊拘捕，以及叛軍宣布政府及憲法已被解散及終止。惟國防部長稱針對總統府的攻擊已被化解。此前接近總統府的地方在數小時內槍聲大作。



俄衛網引述畿內亞政府最新消息稱，叛軍襲擊位於首都科納克里（Conakry）市中心的總統府，但總統衛隊已擊退他們。路透社引述國防部長也稱總統衛隊化解特種部隊的攻擊。他亦說保安部隊在恢復秩序。

現場消息相對混亂，路透社報道稱，有軍人現身國營電視台的影片中，稱政府及憲法已被解散及終止。陸軍上校稱國家關閉邊境。

路透社稱一名披着國旗的軍人在8名持槍士兵簇擁下現身影片中，稱他們計劃組成一個過渡政府，以及稍後會提供更多詳情。這段的影片在社交媒體上流傳。不久之前，有另一影片在流傳，片中總統孔戴身在一個房間內，被特種部隊成員包圍。

美聯社稱一名陸軍上校在控制國際電視台後宣布，在持續數小時的槍戰完結後，孔戴政府已被解散。

CONFIRMED

🇬🇳Guinea's President Alpha Conde has been DEPOSED and ARRESTED by Guinean ELite GFS Army led by Lt.Col Mamady Doumbouya;a former French Army Legionnaire.



CNRD Junta has Announced Dissolution of Government,the Constitution and Closure of Borders.#Guinea Conakry #Kibaro pic.twitter.com/qvPXGHww9x — Honourable Media Africa™ (@HonourableMedia) September 5, 2021

路透社稱總統府附近有2人受傷。此外俄衛網稱忠於孔戴的部隊拘留25名參與政變的士兵。

英國廣播公司（BBC）5日引述未經證實的報道稱，有3名士兵被殺。

總統府疑變戰場

俄衛網援引《青年非洲》雜誌（Jeune Afrique）稱，消息人士說，發動特種部隊人員，他們與畿內亞總統孔戴的警衛發生衝突。

畿內亞特種部隊由陸軍上校Mamady Doumbouya領導，後者曾在法國外籍兵團（French Foreign Legion）服役。

路透社9月2日稱，位於科納克里市中心的總統府附近傳出激烈槍聲，與此同時，很多士兵和軍車正在街道上巡邏。路透社還援引軍方消息人士的話說，一些地區已被封鎖，全副武裝的士兵站在總統府周圍。

2018年8月30日，幾內亞總統孔戴抵達北京，出席中非合作論壇北京峰會。 新華社記者沈伯韓攝

槍聲大作 民眾被禁外出

卡盧姆（Kaloum）的居民都被持續的槍聲嚇到，並說他們看到許多士兵着民眾回家，待在家裏。路透社引述名為卡拉馬（Ousmane Camara）的目擊者稱，看到很多士兵走向總統府，現場傳出很多槍聲。

路透社引述軍方消息人士稱，唯一一條連接大陸與卡盧姆半島的橋已被部署重兵並封閉。卡盧姆半島是總統府以及大部門政府部門的所在地。

據新華社此前稱，科納克里居民聽到市區槍聲大作。一名居民說，槍聲來自畿內亞總統府、國防部所在的卡盧姆區傳出，持續約20分鐘。區內有一座軍營。

內文稱，對此，畿內亞政府尚未表態。目前，畿內亞軍隊已在卡盧姆區設置路障，居民被暫時禁止外出。

圖為2015年11月19日，畿內亞一名男子在魚市場內，自一艘船拿下一批魚。（Getty）

總統傳被捕

路透社引述社交媒體上流傳但未經證實的影片內容稱，孔戴被特種部隊拘捕。路透社引述一名高級官員稱，總統沒受傷，但沒就他的情況提供更多詳情。

總統一名盟友在WhatsApp發影片稱，孔戴情況極之良好，情況也受控。

孔戴現時所在地而及人身安全狀況未明。Mamadi Doumbouya沒有說明總統的現況。

Mamadi Doumbouya稱，「個人化的政治生涯已完結，我們不會把政府託付給一個人，我會將它託付於人民。」

這位現年83歲的總統，2020年在爭議聲中展開他的第三個任期。他稱國家對總統任期僅限2年的限制不能應用在他身上，因他已發起憲法公投。他雖然成功連任，但情況導致示威者上街抗議，反對派稱有數十人被殺。

他如在2025年的大選中勝出，他可擔任總統至2030年。

反對派人士認為，即使國家有豐富礦產，很多人活在貧窮之中；孔戴未能改善國民生活。