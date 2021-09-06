日本自民黨總裁選舉｜年輕黨員增加　黨內投票意向未統一勝負難料

日本自民黨總裁選舉將在9月29日舉行，現任總裁兼首相菅義偉放棄競逐連任，黨內多人表示有意參選。但與過往不同，這次總裁選未「眾望所歸」的人選，誰能勝出目前難以判定。



菅義偉放棄連任的決定，被指是受到小泉純一郎之子、小泉進次郎的影響。但小泉進次郎今年才40年歲，屬於黨內的年輕一員。小泉在黨內發言力當然遠沒有年老的幹部大，但卻是代表着黨內年輕一派的聲音。

根據共同社最新民調，31.9%的市民支持河野太郎擔任首相排名第一，第二是26.6%的石破茂，第三是18.8%的岸田文雄。高市早苗、野田聖子這兩名女性參選人僅獲不足5%支持。

圖為3月29日，河野太郎在辦公室接受訪問。河野擔任一年的內閣府改革大臣，增取到年輕黨員的支持。（AP）

不過總裁選舉往來是黨內投票決定，不直接受民意影響。自民黨內派系林立，獲得多個派系的支持自然可順利當選。有分析指出，這是自民黨內出現年齡斷層的變化。老的一輩開始退出政壇，黨內有更多來自年輕成員的聲音。

自民黨國會議員年輕化

2012年日本國會政權交替，至今他們將完成第3任期。國會內只有3期連任經驗的人，連同2014年2017年進入國會新秀，佔自民黨在眾議員人數的46%。他們開始擔憂內閣的支持日漸低迷，會影響自民黨內在國會大選的成績

日本眾議院議員任期至10月屆滿，國會大選預料在10月中旬舉行。自民黨總裁選舉將選出新首相領導大選，若繼續讓菅義偉擔任首相或拖累選情。

岸田是第一個宣布參選的人，他曾表示，若果當選他將撤換二階俊博以換上年資較低的年輕黨員擔任黨內關鍵職務。岸田此舉為增取年輕黨員支持，這多少反映着黨內聲音的變化。

但另一名潛在的候選人河野成為了勁敵。河野正擔任着內閣府改革大臣，負責推動政府現代化。他曾提出過要廢除不合時宜的政府行政措施及方法，獲得了年輕黨員的支持。

圖為2020年9月，副首相兼財相麻生太郎在記者會上發言。（AP）

河野所屬的麻生派，正就支持岸田及河野而分裂。日本放送電台報道，指河野曾與麻生太郎會面，詢問參選的意見。麻生以「我不會贊成也不會反對」回應，暗示麻生派不會集中票源支持河野太郎。

在安倍所屬的細田派亦一樣，儘管安倍曾示意會支持高市早苗參選，但外界相信會有更多的成員選擇支持岸田或是河野。細田及麻生派是自民黨內第一及第二大派系，他們的投票意向對左右結果影響甚大。但這一次他們未有統一聲音。

日本放送協會（NHK）報道，指這次的總裁選舉似乎無法一致，勝負難料。