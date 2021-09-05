日本自民黨總裁選舉｜小泉進次郎一句話　菅義偉決定放棄連任

日本首相菅義偉在9月3日表示放棄角逐連任自民黨總裁，下屆首相將會換人，引起衝擊。在較早前日本政界才盛傳菅義偉有意革新自民黨高層內部，改變形象爭取支持，但以失敗告終。



菅義偉在2020年接替因病辭職的安倍晉三，當選自民黨總裁時表示，希望繼續長期擔任首相。菅義偉在8月的時候，亦表示有意角逐連任。

然而菅義偉的民望在2021年持續下跌，在8月內閣支持度更一度跌破30%的危險水平，即使辦成東京奧運亦無助挽回民望。

圖為2021年3月，二階俊博出席自民黨內大會。（AP）

菅義偉原有意撤換二階俊博幹事長，重組自民黨高層以革新人事，爭取黨內支持。但時事通訊社引述黨內人事報道，菅義偉最終放棄了這個打算。

報道引述黨內幹部表示，菅義偉在1日與黨員會面時，對是否繼續連任表現迷網。在會議時更展示一張寫着「成功要求電訊商降低手提電話月費」等30多項「一年的政績」，說明自己意向。

報道亦指出，菅義偉最初希望撤換二階幹事長，是希望讓石破茂再度擔任幹事長。石破茂在國會議員內人脈一般，但在在國會外及地區黨員卻有相當支持度。而石破茂與菅義偉的交情良好，但與安倍及麻生關係卻相當一般。菅義偉明白若堅持起用石破茂，將難以取得安倍所屬，黨內最大派系的細田派，與及第二大的麻生派支持。

圖為9月3日，菅義偉準備進入會議室，與殘奧會主席帕森斯（Andrew Parsons）會面。（AP）

同時菅義偉亦察覺到兩派有相當數量的黨員無意支持他，兩派有機會無法以統一方式投票，屆時對菅義偉相當不利。

在得知選情對自己不利下，菅義偉連續4天與前首相小泉純一郎之子，小泉進次郎會面尋求意見。包括在菅義偉決定退選前，與小泉會面了20分鐘。據指小泉的一句「以現任首相身份敗選的話，會顏面無存」讓菅義偉下定決心，放棄參選。