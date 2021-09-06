阿富汗局勢｜塔利班談新的看守政府組成：將重新制定或修改憲法

阿富汗塔利班組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月6日在新聞發布會上稱將成立的新政府會是看守政府，並會重新制定或修改阿富汗憲法。他稱「一旦（政府）系統確定，我們將開始制定憲法，它將被重寫或修改。」



在塔利班宣布拿下國內反對勢力最後一個據點之際，新政府的籌備工作進行得如火如荼。更多關於政府組成與施政方針的消息傳出。他也說，組織領袖之一的阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）很快會進入公眾視野。

他同日在新聞發布會上也稱「女性是我們社會的重要組成部分。」這番言論引發外界猜想，未知他是否在暗示，新政府將有女性高官。

阿富汗局勢：圖為2021年9月6日阿富汗塔利班組織發言人穆賈希德身在喀布爾並出席新聞發布會，就新政府的組成發表講話。（Reuters）

英國廣播公司（6日）稱，當他被問及塔利班如何對待女性等相關問題時，穆賈希德重申之前的聲明，即婦女的權利將在伊斯蘭教法的框架下得到尊重，但他沒有詳細說明這在實踐中意味着什麼。

穆賈希德亦在新聞發布會上表示，阿富汗國內形勢穩定，安全方面不會再出現問題。他稱：「全國安全形勢穩定，局勢日見好轉。我們保證不會有安全方面的問題。我們為此成立了專門部門。」他還補充說：「只有穿專門制服的人才能開展搜查等活動。」