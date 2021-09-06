阿富汗局勢｜塔利班潘希傑爾省稱勝　反抗勢力領袖之一傳已去國

阿富汗武裝組織塔利班9月6日宣布已全面掌控潘希傑爾省（Panjshir），並指前第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）已逃往鄰國塔吉克（Tajikistan）。他是反抗勢力領袖之一，與另一名領袖率領武裝分子與塔利班對抗，以將組織趕下台為目標。



俄塔社9月4日引述消息人士在3日稱，薩利赫已離開潘希傑爾省。消息人士稱薩利赫很有可能已抵達塔吉克。此外他稱該省形勢困難，塔利班從四邊包圍該省、截斷互聯網、電力供應以及電話通訊。

中央廣播電視總台記者當地時間9月6日稱，「全國抵抗陣線」（National Resistance Front，NRF）另一名領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud）在社交媒體上發文稱，自己目前安全，不用擔心。

央視9月5日引稱，有傳聞指薩利赫及小馬蘇德都已離國前往塔吉克。

塔利班8月15日開進首都喀布爾，宣布掌控全國，總統加尼（Ashraf Ghani）去國後，第一副總統薩利赫輾轉來到反抗勢力最後一個據點潘希傑爾谷（Panjshir Valley）。聯同另小馬蘇德繼續抗戰。

NRF在6日於Twitter發文，說塔利班聲稱仍佔領潘希傑爾省消息不實。文中稱NRF人員仍身在谷地所有戰略據點。組織向阿富汗民眾保證，與塔利班及其盟友的抗爭會繼續，正義與自由將獲勝。