阿富汗局勢｜塔利班潘希傑爾省稱勝　反抗勢力領袖之一傳已去國

阿富汗武裝組織塔利班9月6日宣布已全面掌控潘希傑爾省（Panjshir），並指前第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）已逃往鄰國塔吉克（Tajikistan）。他是反抗勢力領袖之一，與另一名領袖率領武裝分子與塔利班對抗，以將組織趕下台為目標。
俄塔社9月4日引述消息人士在3日稱，薩利赫已離開潘希傑爾省。消息人士稱薩利赫很有可能已抵達塔吉克。此外他稱該省形勢困難，塔利班從四邊包圍該省、截斷互聯網、電力供應以及電話通訊。
中央廣播電視總台記者當地時間9月6日稱，「全國抵抗陣線」（National Resistance Front，NRF）另一名領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud）在社交媒體上發文稱，自己目前安全，不用擔心。
央視9月5日引稱，有傳聞指薩利赫及小馬蘇德都已離國前往塔吉克。
塔利班8月15日開進首都喀布爾，宣布掌控全國，總統加尼（Ashraf Ghani）去國後，第一副總統薩利赫輾轉來到反抗勢力最後一個據點潘希傑爾谷（Panjshir Valley）。聯同另小馬蘇德繼續抗戰。
NRF在6日於Twitter發文，說塔利班聲稱仍佔領潘希傑爾省消息不實。文中稱NRF人員仍身在谷地所有戰略據點。組織向阿富汗民眾保證，與塔利班及其盟友的抗爭會繼續，正義與自由將獲勝。
Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.— National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021