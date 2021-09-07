中國和畿內亞經濟合作密切　畿內亞政變中國被指失去重要盟友

畿內亞發生政變，總統孔戴（Alpha Conde）被推翻。法新社分析稱，因中方在畿內亞的經濟利益，孔戴垮台後，中國在畿內亞失去了一個重要盟友。



畿內亞在９月５日爆發軍事政變，總統孔戴被軟禁，政府解散。軍事政變領導人杜姆布伊（Mamady Doumbouya）6日表示，將成立民族團結過渡政府。

但畿內亞軍事政變領導人並未說明過渡需要什麼，也沒有給出恢復民主選舉的日期。

據俄羅斯衛星通訊社報道，畿內亞18個反對黨聯盟「畿內亞民主復興運動」（CORED）並不認為該國發生的事件是國家政變，因為孔戴以「違憲方式」改變了該國憲法，強行連任。

畿內亞政變爆發，總統孔戴遭逮捕畫面曝光（請點擊圖集瀏覽）：

+ 3

中國受到影響

法新社報道稱，孔戴自2010年11月7日上台後，中國和畿內亞之間的經濟合作密切。中國協助畿內亞發展基建，開展採礦業務。

鍚芒杜山（Simandou）礦石的開採改變了世界市場，使畿內亞成為與澳洲和巴西並列的鐵礦石出口大國。分析指對中國而言，畿內亞的優勢是多重的：鐵礦供應多樣化、價格下降以及依賴澳洲的比重下降。

2020年10月孔戴成功連任後，中國立即表示祝賀。而今孔戴垮台，中國在畿內亞失去了一個重要盟友。

不過法新社也指出，目前還不知道畿內亞軍方成立新政府後的國際政策是什麼，中國企業在鋁土礦開採方面已經處於世界領先地位，而畿內亞是世界第二大鋁土礦出口國。

軍事政變領導人杜姆布伊表示，由政變者設立的委員會將對經濟和金融合作夥伴保證，國家會履行其所有義務，可在國家進行正常商業活動。

在6日中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示中方密切關注畿內亞形勢發展，稱中方反對政變奪權，呼籲立即釋放孔戴總統。中方希望各方保持冷靜克制，從畿內亞國家和人民的根本利益出發，通過對話協商解決相關問題，維護和平與穩定。