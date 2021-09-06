畿內亞政變｜中國籲立即釋放畿內亞總統

西非國家畿內亞突然發生軍事政變，中國外交部發言人汪文斌9月6日在記者會上反對政變奪權，呼籲立即釋放總統孔戴（Alpha Conde）。



據中國外交部網站9月6日稱，汪文斌在主持中國外交部例行記者會時，有記者就畿內亞局勢提問。

2021年9月5日，畿內亞民眾和武裝部隊成員在首都科納克里市街道。（視覺中國）

汪文斌回應稱，我們密切關注畿內亞形勢發展，注意到非盟和西非國家經濟共同體有關表態，中方反對政變奪權，要求立即釋放總統，我們希望各方保持冷靜克制，從畿內亞國家和人民的根本利益出發，通過對話協商解決相關問題，維護其國內和平與穩定。

在畿內亞發生軍事政變後，中國駐畿內亞大使館9月6日發布安全提醒，提醒中國公民保持冷靜，暫勿外出，注意觀察周邊形勢，切實加強安全防範。

中國駐畿內亞大使館發布消息顯示，畿內亞9月5日發生軍事政變，首都科納克里市多處發生激烈槍戰。畿內亞特種部隊人員衝擊總統府，佔領國家廣播電視台，隨後發表電視講話，宣佈扣押總統孔戴，廢除憲法、解散政府、關閉邊境，成立全國團結和發展委員會並接管權力。目前，首都科納克里市局勢暫時趨於平穩。中國在畿內亞機構和人員情況總體穩定，尚未收到受波及的報告。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）9月6日通過社交媒體譴責畿內亞特種部隊奪取政權，呼籲立即釋放畿內亞總統孔戴。

非洲聯盟輪值主席、剛果（金）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）發布聯合公告，譴責任何以武力奪取政權的行為，呼籲立即釋放畿內亞總統孔戴。