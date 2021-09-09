索羅斯：中美正處於生死之爭　警告投資中國是悲劇性錯誤

金融大鱷索羅斯（George Soros）對中美關係發表看法，稱「中美正處於生死之爭」。索羅斯警告企業，投資中國是「悲劇性錯誤」。



據美國《華爾街日報》9月7日報道，億萬富翁、金融家索羅斯批評貝萊德集團（BlackRock）進軍中國的行動是對客户資金和美國安全利益的風險，這是索羅斯對投資中國這個世界第二大經濟體的最新抨擊。

索羅斯在《華爾街日報》的一篇專欄文章中寫道：「現在向中國投入數十億美元是一個悲劇性的錯誤。」

2021年9月2日，2021年中國國際服務貿易交易會在北京開幕。（視覺中國）

「這可能會讓貝萊德的客户蒙受損失，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。」

這篇評論是索羅斯近幾周撰寫的幾篇評論之一，索羅斯警告，在一波擾亂市場的打壓浪潮中，不要與中國建立更緊密的經濟聯繫。

索羅斯說，從2020年螞蟻集團首次公開募股突然被取消開始，中國政府對私營企業的監管已經「達到了高潮」。

他提到了中國網約車公司滴滴在紐約上市後幾天，中國政府對其採取的行動，以及中國政府對企業在美國上市的打壓。

索羅斯還表示，貝萊德的經理們必須意識到「中國房地產市場正在醖釀一場巨大的危機」。

與索羅斯的觀點不同，貝萊德、高盛集團（Goldman Sachs）以及多數資金管理和銀行業的主要同行都認為，中國的機遇大於風險。

索羅斯說：「今天，美國和中國正處於兩種治理制度之間的生死衝突中：一種是專制制度，另一種是民主制度。」