「金融巨鱷」索羅斯與中國的新仇舊恨

近一階段以來，美國億萬富翁、素有「金融大鱷」之稱的索羅斯（George Soros）連續在各大媒體發文炮轟中國。

8月13日，美國《華爾街日報》刊出的一篇文章中，索羅斯抨擊中國政治制度、中國政府和中共領導人。索羅斯警告稱，中美兩國所代表的是截然相反的治理體系，中共是全球開放社會最危險的敵人，中國的極權體制封閉有紀律也更強大，因此更有可能在中美衝突中獲勝。

8月30日，索羅斯又在英媒撰文，稱中共打壓私營企業已經嚴重拖累了經濟，也表明中共不了解市場經濟。索羅斯主張，美國國會應通過法案讓資產經理人只能投資中國「實際治理架構透明、符合股東立場的企業」。

8月30日，總部設在紐約的貝萊德集團成為第一家被允許在中國運作和管理共同基金的外國資產管理公司，能為中國個人提供投資產品。為此，9月6日，索羅斯在《華爾街日報》發表專欄評論，批評全球規模最大的投資資產管理集團貝萊德（Black Rock）向中國投入數以十億計美元是一個悲劇性的錯誤，不但對客戶資金構成風險，而且也損害美國和其他民主國家的國家安全利益。

此外，索羅斯還攻擊中共提出的「共同富裕」口號，稱這從根本上改變了中國的發展方向，對外國投資者預示着不祥。索羅斯呼籲美國國會應當通過立法，授權美國證券交易委員會限制流向中國的資金。

其實，多年來索羅斯曾多次批評中共，唱衰中國。在2016年1月舉行的瑞士達沃斯世界經濟論壇上，索羅斯就稱中國經濟硬着陸幾乎不可避免。而在2019年1月的世界經濟論壇上，索羅斯稱一旦中國企業主導了5G技術的發展，將會對世界各國形成無法化解的威脅，因此應嚴厲打擊中興、華為等企業。

索羅斯還曾攻擊中共領導人是「自由世界最危險的敵人」，被中國外交部發言人華春瑩批駁是「顛倒黑白，毫無意義，不值一駁」。2019年9月，索羅斯在《華爾街日報》發表專欄評論，支持美國對中國發動貿易戰以及封殺華為。

叱咤全球市場 卻在香港折翼

索羅斯是美籍猶太商人、金融投機家、股票投資者，是索羅斯基金管理公司和開放社會研究所主席。他1930年出生在匈牙利，1952年畢業於倫敦政治經濟學院，1956年遷居美國。在英國求學期間，拜師於猶太裔哲學家卡爾・波普爾（Karl Raimund Popper），後者寫了《開放社會及其敵人》一書，批判了包括馬克思（Karl Marx）在內的、對開放體系構成威脅的思想和主張。在2019年的美國富豪榜中，索羅斯以86億美元的資產排名第56。

索羅斯曾自述稱，其目標是在華爾街賺足夠多的錢來支持他成為作家和哲學家。而實際上，索羅斯更多是利用金融市場的收益，宣揚有利於資本巨頭跨國運轉的西方政治理念，並對他國的親西方反對派人士予以支持。2003年11月，索羅斯在格魯吉亞的「玫瑰革命」中扮演重要角色，對烏克蘭、吉爾吉斯等國的顏色革命也有不同程度的參與。近年來，索羅斯每年對政治活動投入約4億美元左右。

索羅斯近期連續批評中國經濟監管政策，受到全球輿論的關注。（視覺中國）

索羅斯長期以來反對中國的治理方式。據報道，索羅斯的「開放社會基金會」曾在1980年代進入中國，旨在推動中國變革。但在1998年亞洲金融危機後，索羅斯主張的「後工業時代」理論被中國認為是一種陰謀。這種理論主張新興國家要放棄製造業和重工業，轉而走服務業和金融業為主的經濟，如此新興國家容易被外部操控，將淪為歐美的經濟殖民地和意識形態殖民地。

此外，金融風暴期間，橫掃東南亞後的索羅斯曾聯合國際炒家對香港股市、匯市和期貨市場動手，但在中國中央政府支持下，剛剛回歸的香港政府頑強抵抗，最終索羅斯罕嘗敗績、損失不少。

索羅斯的批評恰是對中共最大的褒讚

因其只求牟利、着眼短線的投機風格、做空香港失利的慘痛經驗，以及中國對經濟穩定的把控，1998年後索羅斯在中國事務上漸趨低調，在中國市場上也鮮有獲利。這與甄選優質企業，以投資長線著稱，一直看好中國經濟發展的「股神」巴菲特（Warren Buffett）形成鮮明對照。多年來，巴菲特從中國市場獲益頗豐，與此同時也成就了一眾諸如比亞迪（BYD）等企業。

其實這也說明一個現實，也即在中國，資本是必不可缺的經濟生產要素，中共作為馬克思主義政黨對此有深刻認知。但若資本家只求牟利，以類同於索羅斯一樣利用市場的不穩定和虛盛大肆投機，以短倉方式掠奪社會財富，並美其名而曰之「推動市場修正不足」，卻未能給企業及實體經濟帶來資本所應發揮的角色，那麼這類資本家必然不會是中共歡迎的對象。

阿里及騰訊等巨頭的部分市場行為，近來遭受到內地官方機構的強力監管。（Reuters）

是以，當我們再看到索羅斯於近年來藉着中美交惡之際猛烈抨擊中國，抨擊中國的經濟管理方式，當我們看到索羅斯於9月8日講出「今天，美國和中國捲入了兩種治理體系之間的生死衝突：專政與民主」時，就難免令人莞爾：中國本來就是「人民民主專政的社會主義國家」，中國不崇尚以自由之名任由「1%者」壟斷社會資源的「民主」。

近年來，隨着中美關係因結構性矛盾、價值觀衝突及美國選舉政治亂象而轉惡，索羅斯又開始熱衷於發言抨擊中國。索羅斯認為，發展道路與政治理念與其完全相左的中國不但沒有衰落，相反還在一步步走強，甚至挑戰了美國的霸主地位。

這一點索羅斯倒是講對了，中國的發展道路與政治理念就是與美國相左，索羅斯的批評恰是對中共最大的褒讚。隨着中國日益勢強，索羅斯這類「禿鷹巨鱷」的空間只會越來越小——舊恨加上新仇，就很容易理解索羅斯面對中國越發激動焦躁的原因了。