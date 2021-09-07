馬航MH17空難案荷蘭開庭　家屬要求俄羅斯負責

荷蘭法院9月6日開庭審理馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17客機空難事件。死難者家屬在庭上批評俄羅斯政府「講大話」，要求俄羅斯就事件負責。



馬航這架波音（Boeing）777飛機在2014年由荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）期間在烏克蘭東部和俄羅斯邊境上空遭擊落，造成298人喪生。國際調查人員2018年5月指這是親俄分離分子所為。

馬航MH17空難案死難者家屬9月6日在荷蘭的法庭上發言。（AP）

失去至親的罹難者家屬6日說，除非造成這宗空難的人受到懲罰，否則他們無法和心愛的家人真正告別。父親和繼母皆罹難的范德施特恩（Ria van der Steen）出庭時引用俄羅斯作家索爾仁尼琴（Alexander Solzhenitsyn）的話說：「他們在說謊。我們知道他們在說謊。他們知道我們知道他們在說謊。」

4名被告分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、吉爾金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈爾琴科（Leonid Kharchenko），他們被控謀殺罪，全都缺席審判，僅普拉托夫有委任律師出庭。

未來幾天還有約90名家屬將在審理庭上發言。法官暫定2022年9月22日宣判結果，也可能在同年11月或12月才宣判。