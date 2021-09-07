美國參議院委員會舉行聽證會討論阿富汗撤軍　布林肯將出席作證

美國從阿富汗撤軍一事飽受爭議，參議院外交委員會9月14日將舉行聽證會討論，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將作為證人出席。



美國《國會山報》9月6日報道，美國參議院外交關係委員會將舉行聽證會討論「阿富汗撤軍」問題，美國國務卿布林肯將作為證人參加。

報道稱，參議院將在9月14日舉行聽證會，目前布林肯是唯一出席證人。這是8月15日喀布爾淪陷以來，首場有拜登（Joe Biden）政府官員出席的公開聽證會。

2021年8月31日，美軍撤離後，塔利班成員進入喀布爾國際機場，以確保機場安全，並檢查美軍撤離後留下的設備。（視覺中國）

美國民主黨參議院外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）8月17日曾表示，委員會將履行監督者角色，透過聽證會檢視美國對阿富汗政策，包括前總統特朗普（Donald Trump）政府與塔利班間的問題協商和拜登政府的撤軍行動。

他還強調，阿富汗的淪陷是美國兩黨政府過去20年所犯下一系列錯誤而導致的，參議院外委會將對撤軍問題進行全面究責，也會檢視阿富汗部隊為何如此迅速潰堤的原因。