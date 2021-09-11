911恐襲廿周年｜20年過去　美國「自導自演」陰謀論依然廣泛流傳

美國911襲擊迎來20周年，蓋達組織的恐怖份子駕駛飛機撞向世貿雙子塔大樓，大樓在焚燒下倒場情境歷歷在目。這是阿富汗戰爭的導火線，也是全球反恐戰爭的開始。

但一些人懷疑着這些事件的發生——有如阿波羅11號登月一樣，都是美國政府的陰謀，自導自演。



這類的陰謀論，不少是基於美國為爭取民意及轉移媒體焦點，向阿富汗及伊拉克發動所謂的「反恐戰爭」。目的是保持美國的國際地位，鞏固其統治。

這些陰謀論部分被綜合起來，拍攝成影片。其中最著名的一套名為《脆弱的變化》（Loose Change）。

圖為2001年9月11日，兩架飛機分別撞向紐約世貿大樓，造成大樓倒塌。（AP）

新冠疫情與前總統特朗普（Donald Trump）在大選後拒絕承認敗選的行徑，讓美國對陰謀論大為警惕。各大網絡平台，Youtube、Twitter、Facebook等，均對製造陰謀論及煽動他人的頻道或帳戶進行封殺。

例如QAnon把特朗普塑造成為對抗「腐敗的影子政府英雄」形象的組織，幾乎在這些平台上完全消失。

但是911的陰謀論仍在這些平台上隨意找到，只要付出3.99美元，就能從Google，Apple TV或Amazon租借《脆弱的變化》觀賞。

最廣泛流傳的「紀錄片」

《脆弱的變化》是911陰謀論中最為廣泛流傳的「紀錄片」，也是指控「最完全」且「最大」的。2005年在影片上畫不久後，美國國務院特別發聲明指責影片利用不完整或錯誤的資訊引導結論，形容片中的查探「非常粗糙」，指其在事實和判斷上出現很多錯誤。

在今天仍可以在Google等多個地方租借或購買觀看《脆弱的變化》。（Google Play Video截圖）

影片在後來推出了多個修正版本，其中刪減了一些原初版本太極端的內容，包括指控撞擊世貿大樓的飛機「是被遙控而非劫持」，或撞擊五角大樓的「不是飛機而是導彈」。但影片仍質疑這是由政府策劃的事件，暗示美國政府廣泛參與及掩蓋「真相」。

但即管如此，仍無阻影片大受歡迎。影片後來在Google Video上架，只花數個月時間已獲超過1000萬的點擊觀賞。現在影片已被翻錄成盜版在網絡平台大肆轉載，包括Youtube。

根據Statista在2019年的調查，仍有近20%的受訪者相信911襲擊是美國政府自導自演的事件，並非恐怖襲擊。