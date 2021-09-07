塔利班將把空軍基地交北京使用？　中國反駁：純屬虛假消息

中國外交部發言人汪文斌9月7日在例行記者會上，回應有關「塔利班擬把空軍基地交給中國使用」的傳聞，他稱這純屬虛假消息。
據中國外交部官方網站9月7日消息，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者提問，「印度媒體披露阿富汗塔利班武裝計劃將巴格拉姆空軍基地使用權移交給中國用於行動需要，中國與塔利班武裝之間正就相關事宜展開討論，中方能否確認相關消息？」
汪文斌回應稱「我可以告訴大家的是，這純屬虛假消息」。
在這之前，印媒關注美國前常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）的一番言論，她9月1日接受霍士新聞採訪時稱，塔利班武裝在阿富汗重新掌權後，美國必須密切關注中國。
黑利稱「我們需要關注中國，因為我認為，你會看到中國為巴格拉姆空軍基地採取行動。我認為中國也在阿富汗採取行動，試圖利用巴基斯坦變得更強大來對抗印度。所以，我們有很多問題。」
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