阿富汗局勢｜喀布爾出現反巴基斯坦集會　塔利班向天鳴槍驅散群眾

阿富汗塔利班（Taliban）成員9月7日對天空鳴槍，驅散在首都喀布爾（Kabul）參加反巴基斯坦集會的示威者。



喀布爾街頭7日有數百人聚集，大喊包括「抗爭萬歲」和「巴基斯坦去死」在內的口號，向塔利班表示抗議，又批評鄰國巴基斯坦干涉阿富汗事務。

阿富汗局勢：阿富汗首都喀布爾9月7日發生反巴基斯坦示威。（Reuters）

多間印度傳媒6日指巴基斯坦協助塔利班進攻潘傑希爾山谷（Panjshir Valley），致使反塔利班勢力失守。