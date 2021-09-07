阿富汗局勢｜喀布爾出現反巴基斯坦集會　塔利班向天鳴槍驅散群眾

阿富汗塔利班（Taliban）成員9月7日對天空鳴槍，驅散在首都喀布爾（Kabul）參加反巴基斯坦集會的示威者。
喀布爾街頭7日有數百人聚集，大喊包括「抗爭萬歲」和「巴基斯坦去死」在內的口號，向塔利班表示抗議，又批評鄰國巴基斯坦干涉阿富汗事務。
多間印度傳媒6日指巴基斯坦協助塔利班進攻潘傑希爾山谷（Panjshir Valley），致使反塔利班勢力失守。
Video: Hundreds of protesters demonstrated in front of Pakistan's embassy in Kabul on Monday. They dispersed after Taliban forces fired into the air.#TOLOnews pic.twitter.com/qV2QaNgOme— TOLOnews (@TOLOnews) September 7, 2021
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