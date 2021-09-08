塔利班稱完成統一阿富汗　巴基斯坦有否「助攻」受關注｜國際晨報

阿富汗塔利班（Taliban）9月6日宣告成功奪取反抗勢力的最後陣地潘傑希爾省（Panjshir），意味完成統一全國。外界除了關注戰爭是否真的結束外，焦點也在於巴基斯坦的「角色」，因多間印度傳媒指，反塔利班勢力失守的原因，就是巴基斯坦以無人機發動空襲、協助塔利班進攻潘傑希爾山谷（Panjshir Valley），各界關注巴基斯坦是否有份「助攻」。



反抗勢力否認戰敗

潘傑希爾省地勢險要，多地有山谷包圍，是易守難攻之地。在1990年代第一次塔利班時代，塔利班沒法控制當地。因此拿下潘傑希爾省對塔利班來說意義重大。惟全國抵抗陣線（NRF）否認在潘傑希爾省戰敗，並稱他們仍於各關鍵地點抵抗塔利班。

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巴基斯坦助攻？

印媒Republic World於6日報道，他們取得影像，顯示巴基斯坦空軍飛越潘傑希爾山谷，對NRF發動空襲。塔利班沒空中武裝力量，報道指突然有空軍攻擊，反抗軍大感震驚。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）街頭7日有數百人示威，他們向塔利班表示抗議，又抗議巴基斯坦干涉阿富汗事務。塔利班成員向天鳴槍以驅散示威者。

伊朗6日質疑巴基斯坦干涉阿富汗內部事務，揚言會調查事件。伊朗成為首個抗議塔利班封鎖並進攻潘傑希爾山谷的國家。

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