阿富汗局勢｜塔利班內閣全男班　內政部長列美國通緝恐怖分子名單

阿富汗塔利班宣布組建臨時政府，並釋出內閣名單。名單中包括被美國列入恐怖分子的成員，同時沒有任何女性。



塔利班聲明表示，塔利班最高領導人阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）將以「埃米爾」身份領導國家。哈桑（Mullah Hassan Akhund）為代理總理，巴拉達爾（Mullah Baradar）及哈納菲（Abdul Salam Hanafi）為副總理。

圖為9月6日喀布爾，阿富汗塔利班發言人穆賈希德，就新政府的組成發表講話。（Reuters）

內政部長由哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）出任。哈卡尼遭美國列入恐怖分子，並被美方通緝的人員。哈卡尼是組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）的領導人。與塔利班不同，哈卡尼網絡被列入美國恐怖組織名單，被指與蓋達組織有密切聯繫，參與過多宗恐襲。

至於塔利班創辦人、領袖奥馬爾（Mullah Omar）的兒子雅各布（Mullah Yaqoob）則出任國防部長。

政府名單中沒有任何女性。

聲明中表示，新政府將維護伊斯蘭教規，強調新領導層會確保持久和平、繁榮與發展。聲明又指出塔利班會致力信守和伊斯蘭教法不牴觸的國際法、條約和承諾。